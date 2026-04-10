Betker debutoval ako rozhodca v NHL, kariéru ukončil na ľade Nitry
Zúčastnil sa výberového konania pre rozhodcov NHL v roku 2024.
Autor TASR
Denver 10. apríla (TASR) - Bývalý kanadský hokejový obranca Ben Betker debutoval ako hlavný rozhodca v zámorskej NHL. Pri svojej premiére v profilige viedol duel medzi Coloradom Avalanche a Calgary Flames. Jeho hráčska kariéra je prepojená aj so slovenským hokejom, keďže svoj posledný zápas odohral 29. marca 2024 v drese Popradu v najvyššej slovenskej súťaži.
Hokejovú kariéru zakončil na ľade Nitry, ktorá v sezóne 2023/24 vyradila „kamzíkov“ ako najnižšie nasadený tím vo štvrťfinále play off a dokráčala k titulu. Betker sa na Slovensko dostal v závere roka 2018 ešte ako hráč klubu HC Detva. Následne sa sťahoval do neďalekého Zvolena, v ktorom strávil dve sezóny a v tej druhej sa s ním radoval zo zisku majstrovského titulu. Po angažmáne pod Pustým hradom si vyskúšal pôsobenie v nadnárodnej ICEHL, kde si obliekal dres Innsbrucku, následne sa však vrátil pod Tatry a zamieril do Popradu. Celkovo zaznamenal v základnej časti najvyššej slovenskej súťaže 194 štartov, počas nich nazbieral 76 bodov (15+61). Ďalších 27 stretnutí odohral v play off s bilanciou 0+7.
Po kariére presedlal na rozhodovanie. Zúčastnil sa výberového konania pre rozhodcov NHL v roku 2024. Následne sa stal členom rozhodcovského tímu v súťaži BCHL a neskôr prešiel do farmárskej AHL. Po necelých dvoch rokoch absolvoval debut v pozícii hlavného arbitra v najlepšej lige sveta, do ktorej sa ako hráč nikdy neprebojoval. V roku 2013 si ho v 6. kole draftu vybral z celkovej 158. pozície klub Edmonton Oilers. Zaujímavosťou je, že Betker je so 197 centimetrami najvyšším rozhodcom v prebiehajúcom ročníku NHL.
