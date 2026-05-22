Bettiol vyhral z úniku 13. etapu, pelotón si vybral voľný deň
Na čele celkového poradia sa udržal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious.
Autor TASR,aktualizované
Verbania 22. mája (TASR) - Domáci cyklista Alberto Bettiol vyhral piatkovú 13. etapu Giro d'Italia. Jazdec tímu XDS Astana sa presadil v poslednom stúpaní a 189 km trasu z Alessandrie do Verbanie zvládol za 3:51:33 h. Druhý skončil Nór Andreas Leknessund (Uno-X) a tretí bol Belgičan Jasper Stuyven (QuickStep). Na čele celkového poradia sa udržal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious. Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) prišiel do cieľa na 130. mieste (+21:56).
Piatková etapa mala rovinatý profil a až v závere prišli dve stúpania, pričom náročnejšie bolo to 3. kategórie v mestečku Ungiasca (4,7 km, 7%). Podľa toho sa aj odvíjala etapa, od začiatku sa vo veľkom útočilo a každý tím sa chcel dostať do úniku. Aj Unibet s Kubišom, no tomu sa to nakoniec nepodarilo. Únik sa sformoval až po asi 50 km a dostalo sa doň 15 pretekárov. Medzi nimi napríklad Stuyven, Bettiol, Mikkel Bjerg (SAE), Michael Valgren (Education-Easypost), Leknessund či Axel Huens (Groupama-FDJ). Nik z nich nemohol útočiť na celkové poradie, preto ich pelotón nechal odísť a pretekári zvesili nohy, aby si oddýchli pred náročnou sobotnou etapou. Náskok úniku sa tak postupne zvýšil až na desať minút a bolo jasné, že balík ho nechá prísť až do cieľa.
Pätnástka na čele vedela, že sa pobije o etapové vavríny. Skupina dobre spolupracovala a pod prvý kopček Bieno (2,4 km, 5,7%) si priniesla náskok 11 minút. Útočiť sa však začalo až na druhom kopci, tempo najprv diktoval Huens a za ním sa zoradili Bettiol, Leknessund a Stuyven. Potom zaútočil Leknessund a vytvoril si mierny náskok, ktorý však tesne pred vrcholom stúpania stiahol Bettiol a v následnom zjazde si prišiel pre víťazstvo. Leknessund už jeho asi 20-sekundový náskok nedokázal zmazať a skončil druhý.
V sobotu je na programe ťažká 14. etapa s piatimi stúpaniami a 4209 výškovými metrami. Portugalčan Afonso Eulalio (Bahrajn-Victorious) má pred ňou na čele celkového poradia náskok 33 sekúnd pred Dánom Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike).
výsledky 13. etapy Giro d'Italia (Alessandria - Verbania, 189 km):
1. Alberto Bettiol (Tal./XDS Astana) 3:51:33 h, 2. Andreas Leknessund (Nór./Uno-X) +26 s, 3. Jasper Stuyven (Belg./Soudal-QuickStep) +44, 4. Michael Valgren (Dán./EF Education-EasyPost), Mark Donovan (V.Brit./Q36.5), 6. Josh Kench (Aus./Groupama-FDJ) všetci rovnaký čas, 7. Mikkel Bjerg (Dán./SAE Team Emirates) +1:33, 8. Francesco Busatto (Tal./Alpecin-Premier Tech) +1:35, 9. Markus Hoelgaard (Nór./Uno-X), 10. Diego Pablo Sevilla (Šp./Polti VisitMalta) obaja rovnaký čas, ... 130. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) +21:56
celkové poradie:
1. Afonso Eulalio (Port./Bahrajn-Victorious) 52:15:17 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) +33 s, 3. Thymen Arensman (Hol./Netcompany INEOS) +2:03, 4. Felix Gall (Lux./Decathlon CMA CGM) +2:30, 5. Ben O'Connor (Aus./Jayco AlUla) +2:50, 6. Jai Hindley (Aus./Red Bull Bora-Hansgrohe) +3:12, 7. Michael Storer (Aus./Tudor) +3:34, 8. Derek Gee-West (Kan./Lidl-Trek) +3:40, 9. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull Bora-Hansgrohe) +3:42, 10. Chris Harper (Aus./Q36.5) +4:15, ... 140. KUBIŠ +2:39:01
