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Bettman o štarte Ruska na SP: Postoj kanadskej vlády nám to komplikuje
Vedenie zámorskej NHL zatiaľ nerozhodlo, či budú ruskí hokejisti štartovať na Svetovom pohári v roku 2028.
Autor TASR
Toronto 11. novembra (TASR) - Vedenie zámorskej NHL zatiaľ nerozhodlo, či budú ruskí hokejisti štartovať na Svetovom pohári v roku 2028. Podľa komisára súťaže Garyho Bettmana budú zástupcovia profiligy naďalej pozorne sledovať situáciu na medzinárodnej scéne, kým definitívne rozhodnú o tom, či sa stane Rusko jedným z ôsmich účastníkov turnaja.
„Naším cieľom je urobiť správne rozhodnutie, hoci to, čo je správne, sa môže meniť zo dňa na deň. S Ruskom naďalej nespolupracujeme a ruskí hráči v NHL nastupujú za svoje kluby, nie za Rusko,“ zdôraznil Bettman. „Musíme počkať a sledovať, ako sa situácia vyvinie, keďže sa mení takmer každým dňom. Budeme sa s tým musieť vyrovnať. Sme si toho vedomí, no dobrou správou je, že dnes ešte nemusíme robiť žiadne konečné rozhodnutie,“ citoval ho oficiálny web NHL.
Športový arbitrážny súd (CAS) v októbri rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí Rusku umožniť návrat na medzinárodné podujatia. Rusko a Bielorusko boli z medzinárodných súťaží vylúčené v roku 2022 po ruskej vojenskej invázii na Ukrajine. Napriek verdiktu CAS viaceré krajiny vyhlásili, že budú bojkotovať zápasy s Ruskom na hokejových majstrovstvách sveta. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že Kanada nepovolí ruským a bieloruským hráčom reprezentovať svoje krajiny na nadchádzajúcich juniorských MS v Edmontone a Red Deer, pokiaľ bude vojna na Ukrajine pokračovať. Bettman v tejto súvislosti poznamenal, že IIHF „bude musieť túto situáciu vyriešiť, keďže viaceré národné zväzy už avizovali, že odmietnu nastúpiť“ na turnaje organizované IIHF, ak bude Rusku povolená účasť.
Svetový pohár spoločne organizujú NHL a hráčska asociácia NHLPA, takže rozhodnutie CAS týkajúce sa IIHF sa naň nevzťahuje. Profiliga však do plánovania a realizácie podujatia zapája aj IIHF a jednotlivé národné hokejové zväzy. „Skutočnosť, že kanadská vláda v podstate vylučuje vstup ruských tímov do krajiny, celú situáciu z nášho pohľadu značne komplikuje,“ vyjadril sa Bettman. Dodal, že sa v pondelok pred slávnostným uvedením nových členov do Hokejovej siene slávy v Toronte stretol s novým prezidentom IIHF Franzom Reindlom. „Budeme musieť zvážiť, čo je správne urobiť a kedy je na to ten správny čas, pričom musíme brať do úvahy všetko, čo sa vo svete deje alebo nedeje. Sme odhodlaní prijať to najlepšie možné rozhodnutie, keď príde ten správny okamih.“
Zoznam tímov, ktoré by sa mali na Svetovom pohári 2028 v Calgary, Edmontone a Prahe zúčastniť, nie je definitívne potvrdený. Podľa zámorských médií by si však mali na ňom zahrať USA, Kanada, Švédsko, Fínsko, Česko, Švajčiarsko a Nemecko. Posledné ôsme miesto by potom mali získať Rusko alebo Slovensko.
Komisár nešpecifikoval žiadny termín, dokedy sa NHL a NHLPA musia rozhodnúť, či bude Rusko súčasťou osemčlenného zoznamu účastníkov SP. „Bude to niekedy v budúcnosti. Situáciu veľmi pozorne sledujeme,“ povedal Bettman. Taktiež priznal, že mnohí ruskí hráči pôsobiaci v NHL by chceli mať možnosť štartovať na Svetovom pohári: „Chápeme to, no je to zložité.“
„Naším cieľom je urobiť správne rozhodnutie, hoci to, čo je správne, sa môže meniť zo dňa na deň. S Ruskom naďalej nespolupracujeme a ruskí hráči v NHL nastupujú za svoje kluby, nie za Rusko,“ zdôraznil Bettman. „Musíme počkať a sledovať, ako sa situácia vyvinie, keďže sa mení takmer každým dňom. Budeme sa s tým musieť vyrovnať. Sme si toho vedomí, no dobrou správou je, že dnes ešte nemusíme robiť žiadne konečné rozhodnutie,“ citoval ho oficiálny web NHL.
Športový arbitrážny súd (CAS) v októbri rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí Rusku umožniť návrat na medzinárodné podujatia. Rusko a Bielorusko boli z medzinárodných súťaží vylúčené v roku 2022 po ruskej vojenskej invázii na Ukrajine. Napriek verdiktu CAS viaceré krajiny vyhlásili, že budú bojkotovať zápasy s Ruskom na hokejových majstrovstvách sveta. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že Kanada nepovolí ruským a bieloruským hráčom reprezentovať svoje krajiny na nadchádzajúcich juniorských MS v Edmontone a Red Deer, pokiaľ bude vojna na Ukrajine pokračovať. Bettman v tejto súvislosti poznamenal, že IIHF „bude musieť túto situáciu vyriešiť, keďže viaceré národné zväzy už avizovali, že odmietnu nastúpiť“ na turnaje organizované IIHF, ak bude Rusku povolená účasť.
Svetový pohár spoločne organizujú NHL a hráčska asociácia NHLPA, takže rozhodnutie CAS týkajúce sa IIHF sa naň nevzťahuje. Profiliga však do plánovania a realizácie podujatia zapája aj IIHF a jednotlivé národné hokejové zväzy. „Skutočnosť, že kanadská vláda v podstate vylučuje vstup ruských tímov do krajiny, celú situáciu z nášho pohľadu značne komplikuje,“ vyjadril sa Bettman. Dodal, že sa v pondelok pred slávnostným uvedením nových členov do Hokejovej siene slávy v Toronte stretol s novým prezidentom IIHF Franzom Reindlom. „Budeme musieť zvážiť, čo je správne urobiť a kedy je na to ten správny čas, pričom musíme brať do úvahy všetko, čo sa vo svete deje alebo nedeje. Sme odhodlaní prijať to najlepšie možné rozhodnutie, keď príde ten správny okamih.“
Zoznam tímov, ktoré by sa mali na Svetovom pohári 2028 v Calgary, Edmontone a Prahe zúčastniť, nie je definitívne potvrdený. Podľa zámorských médií by si však mali na ňom zahrať USA, Kanada, Švédsko, Fínsko, Česko, Švajčiarsko a Nemecko. Posledné ôsme miesto by potom mali získať Rusko alebo Slovensko.
Komisár nešpecifikoval žiadny termín, dokedy sa NHL a NHLPA musia rozhodnúť, či bude Rusko súčasťou osemčlenného zoznamu účastníkov SP. „Bude to niekedy v budúcnosti. Situáciu veľmi pozorne sledujeme,“ povedal Bettman. Taktiež priznal, že mnohí ruskí hráči pôsobiaci v NHL by chceli mať možnosť štartovať na Svetovom pohári: „Chápeme to, no je to zložité.“