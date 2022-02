Bettman obhajoval rozhodnutie neuvoľniť hráčov z NHL do Pekingu

Las Vegas 5. februára (TASR) - Komisár hokejovej NHL Gary Bettman obhajoval rozhodnutie neuvoľniť hráčov na ZOH v Pekingu. Podľa neho však vedenie ligy očakáva, že o štyri roky bude zimný sviatok v talianskych mestách Miláno a Cortina d´Ampezzo aj s účasťou hráčov z profiligy. Informovala agentúra AFP.



"Boli sme pripravení na to, že NHL preruší sezónu a hráči pôjdu do Pekingu. Žiaľ, situácia s koronavírusom nebola priaznivá. Neviem si predstaviť, ako by sme dokončili ročník, ktorý už bol poznačený odložením veľkého množstva zápasov. Treba dúfať, že o štyri roky bude priaznivejšia situácia a hráči budú môcť ísť," vyhlásil Bettman.



NHL rozhodla o neuvoľnení hráčov na olympijský turnaj v Číne v decembri. V súvislosti s pozitívnymi testmi na COVID-19 neodohrali v zámorskej profilige v riadnom termíne až 105 zápasov základnej časti.