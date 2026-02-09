< sekcia Šport
Beye skončil po štvrtej prehre v rade na lavičke Rennes
Rennes nezvíťazilo od začiatku januára a počas série prehier vypadlo aj z Francúzskeho pohára, keď podľahlo Marseille 0:3.
Autor TASR
Rennes 9. februára (TASR) - Francúzsky futbalový klub Stade Rennes sa rozhodol rozviazať spoluprácu s trénerom Habibom Beyem po štvrtej prehre v rade. Klub to oznámil v pondelok po sobotňajšej prehre na ihrisku Lens 1:3.
Rennes nezvíťazilo od začiatku januára a počas série prehier vypadlo aj z Francúzskeho pohára, keď podľahlo Marseille 0:3. Napriek nelichotivej forme zostávajú „červenočierni“ na šiestej priečke, ktorá zaručuje miesto v európskych súťažiach.
Vedenie tímu sa pre tento krok rozhodlo pred piatkovým zápasom proti lídrovi tabuľky PSG. Podľa agentúry AFP povedie dočasne tím tréner rezervného mužstva Sebastien Tambouret.
