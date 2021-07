Bezchybná Rehák-Štefečeková vedie po 1.dni kvalifikácie trapu

Na snímke slovenský reprezentant v športovej streľbe Erik Varga počas prvého dňa kvalifikácie trapu mužov na XXXII. letných olympijských hrách v Tokiu v stredu 28. júla 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Tokio 28. júla (TASR) - Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková figurovala po prvej časti kvalifikácie trapu na olympijských hrách v Tokiu na vedúcej pozícii.Strieborná medailistka z OH 2008 v Pekingu a OH 2012 v Londýne v tejto disciplíne predviedla na úvodných troch položkách bezchybný výkon, keď ako jediná z 26-členného štartového poľa trafila všetkých 75 terčov.Druhá časť kvalifikácie žien je na programe vo štvrtok o 2.00 SELČ. Do finále so začiatkom o 7.30 SELČ postúpi šesť najlepších.Erik Varga netrafil na prvej a tretej položke po jednom terči, napriek dvom chybám si udržal šancu na postup do finále. Druhá časť kvalifikácie mužov sa uskutoční vo štvrtok o 2.50 SELČ, finále od 8.30 SELČ.