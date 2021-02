Bežci na lyžiach Terentiev a Falejevová vyhrali MS v šprinte

Majstrovstvá sveta juniorov v severskom lyžovaní vo fínskom Vuokatti - šprint klasicky bežcov na lyžiach do 23 rokov:



muži: 1. Alexander Terentiev (Rus.) 3:01,72 min, 2. Aron Akre Rysstad (Nór.) +5,54 s, 3. Sergej Ardašev (Rus.) +7,70,... v kvalifikácii 57. Andrej RENDA (SR)



ženy: 1. Anastasia Falejevová (Rus.) 2:37,48 min, 2. Lisa Lohmannová (Nem.) +0,59 s, 3. Christina Macokinová (Rus.) +1,05

Vuokatti 11. februára (TASR) - Ruskí bežci na lyžiach Alexander Terentiev a Anastasia Falejevová sa stali vo štvrtok majstrami sveta v šprinte klasickou technikou v kategórii do 23 rokov na šampionáte vo fínskom Vuokatti. V pretekoch mužov sa predstavil aj Slovák Andrej Renda, ktorý v kvalifikácii obsadil 57. miesto a do vyraďovacej časti medzi najlepšiu tridsiatku nepostúpil.Šprinty v kategórii do 23 rokov sa mali pôvodne konať už v stredu, no pre veľké mrazy v dejisku podujatia program šampionátu o deň posunuli. Preteky voľnou technikou intervalovým štartom juniorov i do 23 rokov sa tak pôjdu v piatok.