Bežec na lyžiach Pellegrino sa rozlúči s kariérou na domácich ZOH 2026

Rím 3. januára (TASR) - Taliansky bežec na lyžiach Federico Pellegrino plánuje po ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo ukončiť aktívnu kariéru. Dvojnásobný olympijský medailista to uviedol v rozhovore pre portál Olympics.com.



Tridsaťštyriročný Pellegrino by sa na rodnej pôde pred domácim publikom rád dočkal úspechu a rozlúčil sa tak na vrchole slávy. "Do zimných olympijských hier zostáva ešte niečo vyše rok, no pri mojich fyzických a mentálnych schopnostiach to môžem považovať za konečný cieľ mojej kariéry. Áno, môžeme to nazvať tlakom, ale to je pozitívne. Pretože je to moja voľba a môj cieľ," vyhlásil skúsený taliansky pretekár.



Pellegrino je špecialista na šprint, v tejto disciplíne získal striebro na ZOH 2018 v Pjongčangu i 2022 v Pekingu. Okrem toho má v zbierke šesť medailí zo svetových šampionátov, na MS 2017 v Lahti vybojoval v šprinte zlato. Vo Svetovom pohári si pripísal 17 víťazstiev v individuálnych pretekoch, získal aj dva malé glóbusy za šprint.