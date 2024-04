Bežecký seriál Behaj lesmi otvoril svoje brány vo veľkom štýle

TERMÍNY BEHAJ LESMI 2024

8. 6. Slovenský raj

29. 6. Bachledova dolina

13. 7. Veľká Fatra

17. 8. Čičmany

31. 8. Štiavnické vrchy

?. 9. Nová - ešte neodhalená lokalita

Bratislava 29. apríla (OTS) - Začneme od začiatku. Ako úplne prví vybehli na svoje trasy najmenší bežci a bolo ich presne 318! Lesné mláďatá boli rozdelené do šiestich kategórií. Niektorí s plačom, iní s úsmevom alebo dokonca po štyroch otestovali svoje sily na trasách dlhých 100, 500 a 1000 metrov. Najmladšia lesná bežkyňa mala čerstvých 16 mesiacov a svoje prvé preteky v živote bežala v kategórií Slimáčikov.Bežecký deň pokračoval charitatívnym behom JOJ ŠPORT RUN, ktorý si tento rok zabehlo 256 bežcov. K nim sa dokonca pripojilo 6 virtuálnych bežcov, ktorý si svoj beh odbehli na svojej vlastnej trase, ale prispeli tak na charitatívne účely. V rámci tohto behu putoval výťažok na Národný ústav detských chorôb, konkrétne na opravu detských nemocníc. Suma vyzbieraná na charitatívne účely bola presne 2 666 EUR, z toho 500 EUR prispel partner pretekov ZATOPEK CONSULTING. Ďakujeme!Foto: Behaj lesmiPopoludní odštartovali dve hlavné trasy. Lesnícka 12 a 22 kilometrová trasa. Bežci opäť štartovali spoločne na výstrel z dela v podhradí. Počasie počas celého dňa bolo ideálne bežecké a bežci si tak naplno mohli vychutnať ikonické výhľady na hrad Devín.Najrýchlejším bežcom dlhej trasy sa stal Marek Lenčéš s časom 01:34:59. V tesnom závese za ním do cieľa dorazil minuloročný Lesov Pán Ivan Došek s čistým časom 01:37:25. Prvou ženou sa stala Monika Chramcová s čistým časom 01:58:04. Na štarte stálo bezmála 200 lesných odvážlivcov.Ďalšími pretekmi je dobre známa Lesnícka 12, ktorú zastrešujú LESY Slovenskej republiky. Na trasu vybehlo bezmála 489 pretekárov. Najrýchlejším pretekárom sa stal René Valent s čistým časom 00:49:27 a najrýchlejšou pretekárkou bola Katarína Došek s čistým časom 01:00:55.Bežci na dlhej 22 kilometrovej trase a aj na Lesníckej 12 mali možnosť si otestovať svoju rýchlosť a vybehať si hodnotný voucher na pneumatiky od partnera pretekov - Continental. Rýchlostná prémia CONTI SPEED SECTION merala 150 metrov a vyhrávali najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena na tomto úseku.V medzičase mohli bežci a ich fanúšikovia zájsť na dobré jedlo alebo kávu, osviežiť sa a užiť si program v stanovom mestečku. Mohli si otestovať bežeckú obuv od značky CRAFT. Ako bonus našli všetci bežci vo svojom štartovnom balíčku pamätnú medailu od Českej mincovne. Počas celého dňa bola pre lesné svorky k dispozícií Lesná škôlka Dr. Max. Rodičia tam mohli nechať svoje mláďatká, kým sami boli na trasách.Foto: Behaj lesmiAj po týchto pretekoch vysadia organizátori spoločne so zakladajúcim partnerom Lesmi Slovenskej republiky za každého jedného bežca strom. V minulej sezóne pribudlo vďaka tejto aktivity do slovenských lesov presne 7 122 nových stromčekov!Lesná svorka sa mala vidieť už o dva týždne v Topoľčiankach, ale kvôli prasačiemu moru sa preteky presúvajú na september do úplne novej lokality.Foto: Behaj lesmiNajbližšou zastávkou seriálu je teda nová, ešte nepokrstená lokalita - Slovenský raj. Pretekári sa môžu tešiť na skutočné lesné cestičky, pretože práve toto miesto je z 90% tvorené čistým lesom. Nezabudnuteľné výhľady, rokliny a tiesňavy - to všetko prinesie Behaj lesmi Slovenský raj už 8. júna! Registrovať sa dá pohodlne, online na behajlesmi.sk