Bezeková v Lignane tretia na 400 m v slovenskom výkone roka

Lignano Sabbiadoro 31. júla (TASR) - Deviata z halových MS 2018 na štvorstovke Alexandra Bezeková sa po problémoch so zraneniami, pre ktoré vyše tri roky poriadne nesúťažila, dostáva pomaly do formy. Na sobotnom 33. ročníku mítingu v talianskom Lignane (kategória challenger WACT) obsadila v behu na 400 m tretie miesto v slovenskom výkone roka 54,27 sekundy. Z vlastného sezónneho maxima na Veľkej cene Nového Města nad Metují skresala 45 stotín.



Dvadsaťdeväťročnú zverenku Rastislava Miška predstihli iba Junelle Bromfieldová z Jamajky (52,35) a Ukrajinka Kateryna Karpjuková (53,10). Bezeková bežala svoju najlepšiu štvorstovku od rozbehu na ME 2018 v Berlíne, kde dosiahla čas 52,88 sekundy.



"Bežalo sa mi podstatne lepšie ako pred týždňom v Novom Měste. S takmer polsekundovým zlepšením som spokojná, hoci som si verila aj na výkon pod 54 sekúnd. Žiaľ, v posledných 50 metroch mi už došli sily. Verím však, že už v najbližších pretekoch sa pod túto hranicu dostanem," uviedla v tlačovej správe Bezeková.