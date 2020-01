Bežkári si počas víkendu už mohli zalyžovať na bystrickom kúpalisku

Banská Bystrica 12. januára (TASR) - Banskobystričania si počas tohto víkendu mali možnosť po prvý raz v aktuálnej zimnej sezóne zabežkovať v Areáli zimných športov priamo v centre Banskej Bystrice, kam sa v lete chodia schladiť na plážové kúpalisko. Pomohli tomu mrazivé noci, technický sneh a pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb mesta (ZAaRES). Pre bežkárov tam vytvorili okruh v dĺžke 800 metrov.



"Od pondelka (13. 1.) sú otváracie hodiny v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 h, počas víkendov a sviatkov od 9.00 do 17.00 h. Ľadová plocha je uzatvorená, hrúbka ľadu na jazere zatiaľ nie je dostatočná," informuje ZAaRES na svojej webovej stránke. Žiada všetkých korčuliarov, aby to v záujme vlastnej bezpečnosti ani neskúšali.



Bezplatný Areál zimných športov pod Urpínom sa podarilo vytvoriť na základe myšlienky riaditeľa ZAaRES Ivana Šaba po veľkom úspechu umelo zasneženého bežkárskeho okruhu v Kremničke v minulých sezónach. Na rok 2016 sa našli v rozpočte mesta finančné prostriedky na zakúpenie dvoch snežných kanónov a ostatnej techniky potrebnej na zasnežovanie, a tak sa pri prvých mínusových teplotách aj teraz mohli pustiť do zasnežovania areálu plážového kúpaliska.