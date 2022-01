Bežkyňa Kalvaaová sa hier nezúčastní, s Wengovou Nóri vyčkávajú

Peking 29. januára (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Anne Kjersti Kalvaaová sa nepredstaví na zimných olympijských hrách v Pekingu. Pre pozitívny test na koronavírus spred troch dní ju v nominácii nahradila Ragnhild Hagová.



Účasť na hrách je naďalej otvorená u druhej nedávno pozitívne testovanej Nórky Heidi Wengovej. Tej patrí 4. priečka v hodnotení Svetového pohára a mala byť kandidátkou na medailu.



Koronavírus aktuálne zasiahol aj švédsku reprezentáciu. Pozitívny test mal po prílete do Číny Leo Johansson. Ten ochorel už pred dvoma týždňami, no pred odletom mal šesť negatívnych testov. Napriek tomu ho v dejisku olympiády opäť testovali pozitívne. Do izolácie podľa ochranného a zdravotného protokolu museli anstúpiť aj jeho tímoví kolegovia Marcus Grate a Calle Halfvarsson. Správu priniesla AP.