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Bezos rokuje o vstupe do konzorcia, ktoré chce podiel v FC Liverpool
Podľa Sky News by sa Bezos mohol stať súčasťou syndikátu, ktorý vedie Amit Bhatia, zať miliardára a oceliarskeho magnáta Lakshmiho Mittala.
Autor TASR
Liverpool 22. júla (TASR) - Zakladateľ spoločnosti Amazon a jeden z najbohatších ľudí sveta Jeff Bezos vedie rokovania o možnom vstupe do konzorcia, ktoré prejavilo záujem o menšinový podiel v anglickom futbalovom klube FC Liverpool.
Podľa Sky News by sa Bezos mohol stať súčasťou syndikátu, ktorý vedie Amit Bhatia, zať miliardára a oceliarskeho magnáta Lakshmiho Mittala. Spoločnosť Fenway Sports Group (FSG), ktorá vlastní klub z Anfield Road, potvrdila, že Bhatiova skupina ich oslovila s cieľom prerokovať možnú investíciu do klubu.
Bezos v minulosti zvažoval kúpu tímov amerického futbalu NFL Seattle Seahwaks a Washington Commanders. Napokon však žiadnu z týchto transakcií neuskutočnil.
Správa o Bhatiaovom záujme o FC Liverpool prišla v ten istý deň, keď 46-ročný britsko-indický podnikateľ odstúpil z predstavenstva druholigového anglického klubu Queens Park Rangers. Ukončil tým svoje 18-ročné pôsobenie v ňom a svoj podiel previedol na majoritného vlastníka Rubena Gnanalingama.
Podľa Sky News by sa Bezos mohol stať súčasťou syndikátu, ktorý vedie Amit Bhatia, zať miliardára a oceliarskeho magnáta Lakshmiho Mittala. Spoločnosť Fenway Sports Group (FSG), ktorá vlastní klub z Anfield Road, potvrdila, že Bhatiova skupina ich oslovila s cieľom prerokovať možnú investíciu do klubu.
Bezos v minulosti zvažoval kúpu tímov amerického futbalu NFL Seattle Seahwaks a Washington Commanders. Napokon však žiadnu z týchto transakcií neuskutočnil.
Správa o Bhatiaovom záujme o FC Liverpool prišla v ten istý deň, keď 46-ročný britsko-indický podnikateľ odstúpil z predstavenstva druholigového anglického klubu Queens Park Rangers. Ukončil tým svoje 18-ročné pôsobenie v ňom a svoj podiel previedol na majoritného vlastníka Rubena Gnanalingama.