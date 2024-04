Bezpečnosť počas olympiády posilnia zahraniční vojaci a policajti

Paríž 13. apríla (TASR) - Približne 2000 príslušníkov zahraničných bezpečnostných zložiek bude pomáhať dohliadať na bezpečnosť počas tohtoročných letných olympijských hier v Paríži, uviedol v piatok francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Minister vysvetlil, že zahraničné posily budú poskytovať špecifické služby vrátane psovodov či jazdcov na koňoch a hliadok.



Francúzsko bude olympijské hostiť hry od 26. júla do 11. augusta. Po útoku džihádistickej skupiny Islamský štát na predmestí Moskvy z 22. marca, ktorý si vyžiadal 144 obetí, zaviedlo najvyšší bezpečnostný stupeň.



Poľsko koncom marca oznámilo, že do Francúzska vyšle jednotky so zameraním na psy určené na vyhľadávanie bômb a protiteroristické operácie. Ich počty však bližšie nešpecifikovalo.



Počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier 26. júla bude v parížskom regióne zmobilizovaných takmer 45.000 francúzskych policajtov a žandárov. Na bezpečnosť bude počas hier dohliadať približne 35.000 policajtov a 18.000 vojakov, vrátane 3000 príslušníkov zodpovedných za dohľad nad vzdušným priestorom.