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Bezzecchi je víťazom VC Kataru, Marquez navýšil náskok na čele poradia
Preteky v Lusaili sa uskutočnili napriek konfliktu na Blízkom východe, pripomenula agentúra DPA. Yamaha svojich jazdcov z podujatia stiahla.
Autor TASR
Lusail 8. novembra (TASR) - Talian Marco Bezzecchi sa stal víťazom nedeľnej Veľkej ceny Kataru v seriáli majstrovstiev sveta v triede MotoGP. Líder šampionátu Marc Marquez zo Španielska obsadil druhé miesto a zisk ôsmeho titulu v kariére si môže zaistiť o dva týždne na VC Portugalska.
Tridsaťtriročný Marquez má na čele poradia už 60-bodový náskok pred svojím krajanom Jorgem Martinom, ktorý vynechal minulotýždňové preteky v Malajzii pre zlomeninu zápästia. V Katare skončil siedmy. Pódium v nedeľu doplnil ďalší španielsky pretekár Raul Fernandez.
Preteky v Lusaili sa uskutočnili napriek konfliktu na Blízkom východe, pripomenula agentúra DPA. Yamaha svojich jazdcov z podujatia stiahla.
Tridsaťtriročný Marquez má na čele poradia už 60-bodový náskok pred svojím krajanom Jorgem Martinom, ktorý vynechal minulotýždňové preteky v Malajzii pre zlomeninu zápästia. V Katare skončil siedmy. Pódium v nedeľu doplnil ďalší španielsky pretekár Raul Fernandez.
Preteky v Lusaili sa uskutočnili napriek konfliktu na Blízkom východe, pripomenula agentúra DPA. Yamaha svojich jazdcov z podujatia stiahla.
VC Kataru v triede MotoGP (22 kôl) - výsledky:
1. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 41:29,173 min., 2. Marc Marquez (Šp./Ducati) +3,083 s, 3. Raul Fernandez (Šp./Aprilia) +3,614
priebežné poradie (po 20 z 22 pretekov):
1. M. Marquez 431 bodov, 2. Jorge Martin (Šp./Aprilia) 371, 3. Bezzecchi 357
1. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 41:29,173 min., 2. Marc Marquez (Šp./Ducati) +3,083 s, 3. Raul Fernandez (Šp./Aprilia) +3,614
priebežné poradie (po 20 z 22 pretekov):
1. M. Marquez 431 bodov, 2. Jorge Martin (Šp./Aprilia) 371, 3. Bezzecchi 357