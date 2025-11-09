< sekcia Šport
Bezzecchi ovládol VC Portugalska, A. Marquez na druhom mieste
Po nedeľných pretekoch má jazdec Aprilie istotu tretieho miesta v celkovom poradí. Svoj celkovo siedmy titul má už istý Marc Marquez, ktorý zo seriálu odstúpil po operácii ramena.
Autor TASR
Alagarve 9. novembra (TASR) - Taliansky motocyklový jazdec Marco Bezzecchi ovládol nedeľnú Veľkú cenu Portugalska seriálu MotoGP. Na predposlednom podujatí sezóny triumfoval 26-ročný pretekár Aprilie s náskokom 2,583 sekundy pred Španielom Alexom Marquezom na Ducati, tretí finišoval ďalší Španiel Pedro Costa (+3,188).
Talian si počas 25 kôl udržal pole position a nedal súperom šancu dostať sa pred neho. Pre Bezzecchiho je to druhý triumf v sezóne, celkovo piaty v kariére. „Som veľmi rád za toto víťazstvo, počas pretekov som sa cítil fantasticky. Mal som veľký rešpekt pred Alexom a Pedrom. Snažili sme sa zapracovať na tom, aby som v sebe našiel niečo extra, pretože obaja podali včera dobrý výkon,“ citovala Bezzecchiho agentúra AFP.
Po nedeľných pretekoch má jazdec Aprilie istotu tretieho miesta v celkovom poradí. Svoj celkovo siedmy titul má už istý Marc Marquez, ktorý zo seriálu odstúpil po operácii ramena. Druhé miesto obsadí jeho mladší brat Alex. Záverečné preteky sezóny MotoGP sú na programe budúci víkend vo Valencii.
Talian si počas 25 kôl udržal pole position a nedal súperom šancu dostať sa pred neho. Pre Bezzecchiho je to druhý triumf v sezóne, celkovo piaty v kariére. „Som veľmi rád za toto víťazstvo, počas pretekov som sa cítil fantasticky. Mal som veľký rešpekt pred Alexom a Pedrom. Snažili sme sa zapracovať na tom, aby som v sebe našiel niečo extra, pretože obaja podali včera dobrý výkon,“ citovala Bezzecchiho agentúra AFP.
Po nedeľných pretekoch má jazdec Aprilie istotu tretieho miesta v celkovom poradí. Svoj celkovo siedmy titul má už istý Marc Marquez, ktorý zo seriálu odstúpil po operácii ramena. Druhé miesto obsadí jeho mladší brat Alex. Záverečné preteky sezóny MotoGP sú na programe budúci víkend vo Valencii.
MotoGP - VC Portugalska:
1. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 41:13,616 min, 2. Alex Marquez (Šp./Ducati) +2,583 s, 3. Pedro Acosta (Šp./KTM) +3,188, 4. Fermin Aldeguer (Šp./Ducati) +12,860, 5. Brad Binder (JAR/KTM) +16,327, 6. Fabio Quartararo (Fr./Yamaha) +18,442
celkové poradie (po 21 z 22 súťaží):
1. M. Marquez (Šp./Ducati) 545 bodov, 2. A. Marquez 445, 3. Bezzecchi 323, 4. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) 288, 5. Acosta 285, 6. Fabio Di Giannantonio (Tal./Ducati) 239
1. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 41:13,616 min, 2. Alex Marquez (Šp./Ducati) +2,583 s, 3. Pedro Acosta (Šp./KTM) +3,188, 4. Fermin Aldeguer (Šp./Ducati) +12,860, 5. Brad Binder (JAR/KTM) +16,327, 6. Fabio Quartararo (Fr./Yamaha) +18,442
celkové poradie (po 21 z 22 súťaží):
1. M. Marquez (Šp./Ducati) 545 bodov, 2. A. Marquez 445, 3. Bezzecchi 323, 4. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) 288, 5. Acosta 285, 6. Fabio Di Giannantonio (Tal./Ducati) 239