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Bezzecchi udrel traťového komisára, vylúčili ho z VC Česka
Bezzecchi sa vo vyhlásení ospravedlnil svojmu tímu aj fanúšikom.
Autor TASR
Brno 21. júna (TASR) - Taliansky motocyklový pretekár Marco Bezzecchi nedokončil sobotňajší šprint v Brne a navyše udrel jedného z traťových komisárov. Lídra šampionátu v triede MotoGP po incidente vylúčili z nedeľných pretekov v rámci Veľkej ceny Česka.
Jazdec Aprilie po páde dve kolá pred koncom nedokončil šprint. Video ukázalo, že Bezzecchi strčil a potom aj udrel jedného z traťových maršalov, ktorí sa po nehode snažili zdvihnúť jeho motorku. „Bezzecchi nebude pretekať na VC Česka,“ informovalo následne vedenie MotoGP na svojom webe. Tím Aprilia sa môže proti trestu odvolať do hodiny od vynesenia verdiktu.
Bezzecchi sa vo vyhlásení ospravedlnil svojmu tímu aj fanúšikom. „Chcem sa ospravedlniť všetkým ľuďom v komunite MotoGP za moje správanie smerom k traťovému maršalovi. Je mi to ľúto, lebo viem, koľko práce a úsilia vynakladajú traťoví komisári, aby zaistili našu bezpečnosť. Takýto čin sa nemal stať a nie je naň žiadne ospravedlnenie,“ citovala talianskeho motocyklistu agentúra AFP.
Dvadsaťsedemročný Bezzecchi nedokončil štvrtý šprint v prebiehajúcej sezóne a Španiel Jorge Martin na druhej priečke priebežného poradia sa mu priblížil na rozdiel 15 bodov. V nedeľu by ho mohol z vedúcej pozície dokonca aj zosadiť.
Jazdec Aprilie po páde dve kolá pred koncom nedokončil šprint. Video ukázalo, že Bezzecchi strčil a potom aj udrel jedného z traťových maršalov, ktorí sa po nehode snažili zdvihnúť jeho motorku. „Bezzecchi nebude pretekať na VC Česka,“ informovalo následne vedenie MotoGP na svojom webe. Tím Aprilia sa môže proti trestu odvolať do hodiny od vynesenia verdiktu.
Bezzecchi sa vo vyhlásení ospravedlnil svojmu tímu aj fanúšikom. „Chcem sa ospravedlniť všetkým ľuďom v komunite MotoGP za moje správanie smerom k traťovému maršalovi. Je mi to ľúto, lebo viem, koľko práce a úsilia vynakladajú traťoví komisári, aby zaistili našu bezpečnosť. Takýto čin sa nemal stať a nie je naň žiadne ospravedlnenie,“ citovala talianskeho motocyklistu agentúra AFP.
Dvadsaťsedemročný Bezzecchi nedokončil štvrtý šprint v prebiehajúcej sezóne a Španiel Jorge Martin na druhej priečke priebežného poradia sa mu priblížil na rozdiel 15 bodov. V nedeľu by ho mohol z vedúcej pozície dokonca aj zosadiť.