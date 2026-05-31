Nedela 31. máj 2026
Bezzecchi vyhral VC Talianska v MotoGP a upevnil si post lídra

Taliansky motocyklový jazdec Marco Bezzecchi z tímu Aprilia sa teší z víťazstva na Veľkej cene Talianska v triede MotoGP v Scarperii v nedeľu 31. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Mugello 31. mája (TASR) - Taliansky motocyklový jazdec Marco Bezzecchi na Aprilii vyhral Veľkú cenu Talianska v triede MotoGP a upevnil si post lídra celkového poradia seriálu MS. Na okruhu v Mugelle triumfoval pred svojím tímovým kolegom Španielom Jorgem Martinom, tretí skončil Bezzecchiho krajan Francesco Bagnaia.

Španielsky jazdec Marc Marquez sa vrátil do súťažného kolotoča po pauze zavinenej zranením a v Mugelle dlho atakoval pódium, napokon obsadil siedme miesto. Po páde na VC Francúzska si zlomil chodidlo a utrpel zranenie ramena, ktoré mu museli operovať. Marquez tak vynechal domácu VC Španielska.
