Bezzecchi vyhral VC Talianska v MotoGP a upevnil si post lídra
Španielsky jazdec Marc Marquez sa vrátil do súťažného kolotoča po pauze zavinenej zranením a v Mugelle dlho atakoval pódium, napokon obsadil siedme miesto.
Autor TASR
Mugello 31. mája (TASR) - Taliansky motocyklový jazdec Marco Bezzecchi na Aprilii vyhral Veľkú cenu Talianska v triede MotoGP a upevnil si post lídra celkového poradia seriálu MS. Na okruhu v Mugelle triumfoval pred svojím tímovým kolegom Španielom Jorgem Martinom, tretí skončil Bezzecchiho krajan Francesco Bagnaia.
Španielsky jazdec Marc Marquez sa vrátil do súťažného kolotoča po pauze zavinenej zranením a v Mugelle dlho atakoval pódium, napokon obsadil siedme miesto. Po páde na VC Francúzska si zlomil chodidlo a utrpel zranenie ramena, ktoré mu museli operovať. Marquez tak vynechal domácu VC Španielska.
