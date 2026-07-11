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Bezzecchi vynechá po zlomenine kľúčnej kosti zvyšok víkendu v Nemecku

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Na snímke Marco Bezzecchi. Foto: TASR/AP

Dvadsaťsedemročný Bezzecchi spadol v rýchlosti 200 km/h počas uplynulého súťažného víkendu v holandskom Assene, no neutrpel žiadne zranenia.

Autor TASR
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Hohenstein-Ernstthal 11. júla (TASR) - Taliansky motocyklový jazdec Marco Bezzecchi vynechá zvyšok víkendu Veľkej ceny Nemecka na okruhu Sachsenring po tvrdom páde v sobotňajšej kvalifikácii. Jazdec tímu Aprilia si zlomil kľúčnu kosť a v Taliansku absolvuje operáciu.

Dvadsaťsedemročný Bezzecchi spadol v rýchlosti 200 km/h počas uplynulého súťažného víkendu v holandskom Assene, no neutrpel žiadne zranenia. Druhý muž celkového poradia aktuálnej sezóny stratil počas kvalifikácie v Nemecku pri viac ako 130-kilometrovej rýchlosti za hodinu kontrolu nad zadným kolesom a preletel cez riadidlá, pričom sa následne niekoľkokrát odrazil od zeme v štrkovej zóne. Boj s časom ovládol Španiel Marc Marquez, ktorý odštartuje z pole position do sobotňajšieho šprintu i nedeľňajšej Veľkej ceny, informovala agentúra AFP.
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