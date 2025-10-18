< sekcia Šport
Bezzecchiho nezastavila ani zrážka s čajkou, v Austrálii vyhral šprint
Počas zahrievacieho kola pretekárov ohrozil kŕdeľ čajok, jedna sa dokonca s Bezzecchim zrazila.
Autor TASR
Phillip Island 18. októbra (TASR) - Taliansky motocyklový pretekár Marco Bezzecchi sa stal víťazom šprintu na VC Austrálie. Dvadsaťšesťročný jazdec Aprilie triumfoval s náskokom 3,149 s pred Španielom Raulom Fernandezom, pódium doplnil ďalší reprezentant Španielska Pedro Acosta (+5,310 s).
Počas zahrievacieho kola pretekárov ohrozil kŕdeľ čajok, jedna sa dokonca s Bezzecchim zrazila. „Bolo to dosť náročné, pretože na začiatku som sa zrazil s veľkým vtákom, bohužiaľ, najmä preňho. Ale aj pre mňa, pretože som sa zľakol. Našťastie sa na motorke nič nezlomilo. Potom, keď sa začal šprint, som si to jednoducho užíval,“ citovala Taliana agentúra AFP.
Preteky vynechal už istý majster sveta Marc Marquez zo Španielska, ktorý sa zotavuje po operácii ramena. Jeho mladší brat Alex skončil šiesty a v celkovom hodnotení má na druhej priečke 92-bodový náskok pred dvojnásobným svetovým šampiónom Francescom Bagnaiom. Hlavné preteky v Austrálii boli na programe v nedeľu od 6.00 h SELČ, do konca sezóny zostávajú ešte tri podujatia.
