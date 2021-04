Bialek si pretrhol väzy v kolene a vynechá niekoľko mesiacov

Wolfsburg 28. apríla (TASR) - Poľský futbalista Bartosz Bialek zrejme prišiel o šancu zahrať si na tohtoročných ME. Devätnásťročný útočník Wolfsburgu si počas utorkového tréningu pretrhol väzy v kolene a čaká ho niekoľkomesačná absencia.



Poľsko figuruje na ME spoločne so Slovenskom, Španielskom a Švédskom v E-skupine, šampionát sa uskutoční 11. júna až 11. júla. Informovala o tom agentúra DPA.