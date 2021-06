Bianka Sidová vybojovala na ME juniorov v kanoistike bronz

A-finále



juniorky:



K1 1000 m: 1. Dorina Decsiová (Maď.) 4:05,510 min, 2. Julia Babašinská (Rus.) +1:013 s, 3. Bianka SIDOVÁ (SR) 3,887



juniori:



K1 1000 m: 1. Levante Kurucz (Maď.) 3:35,797 min, 2. Alex Graneri (Šp.) +0,840 s, 3. Jeppe Kristensen (Dán.) +2,636, ... 6. Daniel RYBANSKÝ (SR) +6,166



K2 1000 m: 1. Albert Fritzsche, Anton Winklemann (Nem.) 3:19,403 min, 2. Ernesto Goribar, Marcos Caballero (Šp.) +1,777 s, 3. Lukáš Hrábek, Václav Termer (ČR) +2,144, ... 7. Samuel PODHRADSKÝ, Matej Današ (SR) +5,394



do 23 rokov:



muži



K1 1000 m: 1. Thorbjorn Rask (Dán.) 3:32,773 min, 2. Uladzislau Kravec (Biel.) +0,747 s, 3. Tobias Hammer (Nem.) +1,280, ... 7. Milan DÖRNER (SR) +7,767



C2 1000 m: 1. Zachar Petrov, Kirill Romanov (Rus.) 3:37,520, 2. Mikita Rudzevič, Vitalij Aseckij (Biel.) +1,417, 3. Arťom Četvertak, Pavlo Borsuk (Ukr.) +2,093, ... 9. Eduard STRÝČEK, Dávid FEKETE (SR) +27,000

Poznaň 26. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka Bianka Sidová vybojovala na majstrovstvách Európy juniorov a do 23 rokov bronz v K1 na 1000 m. V sobotnom finále v Poznani zaostala za víťazkou Dorinou Decsiovou z Maďarska o 3,887 sekundy.V súťaži juniorov K1 1000 m obsadil Daniel Rybanský 6. miesto so stratou 6,166 s na víťazného Maďara Levanteho Kurucza.Milan Dörner skončil v kategórii K1 1000 m do 23 rokov na 7. priečke. Juniori Samuel Podhradský s Matejom Današom obsadili v K2 1000 m rovnako siedmu priečku a Eduard Strýček a Dávid Fekete boli v C2 1000 m do 23 rokov deviati.