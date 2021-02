Biatlon: Eckhoffová triumfovala aj v stíhačke, Fialková na 41. mieste

Stíhacie preteky žien na 10 km:

1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 30:38,1 min (2 tr. kolá),

2. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +17,3 s (1),

3. Anais Chevalierová-Bouchetová (Fr.) +33,0 (2),

4. Dorothea Wiererová (Tal.) +45,2 (0),

5. Franziska Preussová (Nem.) +49,3 (2),

6. Vanessa Hinzová (Nem.) +1:05,1 (0),

7. Olena Pidhrušná (Ukr.) +1:13,9 (0),

8. Denise Herrmannová (Nem.) +1:16,3 (3),

9. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +1:26,5 (3),

10. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) +1:26,5 (3), ...

41. Paulína FIALKOVÁ (SR) +3:46,2 (6)



Poradie SP (17 z 26):

1. Eckhoffová 737 b,

2. Olsbuová Röiselandová 695,

3. Hanna Öbergová (Švéd.) 675,

4. Hauserová 576,

5. Wiererová 573,

6. Preussová 564, ...

64. P. FIALKOVÁ 28,

76. Ivona FIALKOVÁ (obe SR) 13



Poradie SP v stíhacích pretekoch (5 z 8):

1. Eckhoffová 264 b,

2. Olsbuová Röiselandová 236,

3. H. Öbergová 207,

4. Hauserová 188,

5. Wiererová 178,

6. Elvira Öbergová (Švéd.) 173

Pokljuka 14. februára (TASR) - Nórka Tiril Eckhoffová si vybojovala na 52. majstrovstvách sveta v biatlone zlato po mixe a šprinte aj v nedeľňajšej stíhačke na 12,5 km. Do cieľa prišla sama s náskokom 17,3 sekundy pred Rakúšankou Lisou Theresou Hauserovou, bronzovú medailu si vybojovala Anais Chevalierová-Bouchetová z Francúzska (+33,0 s). Záver pretekov vôbec nevyšiel Slovenke Paulíne Fialkovej, ktorá minula na druhej stojke všetkých päť terčov a prepadla sa z 12. až na 41. miesto.Tridsaťročná Eckhoffová získala už deviate zlato zo svetových šampionátov, tretie v individuálnych súťažiach. Do Pokljuky prišla ako líderka celkového poradia SP a veľká ašpirantka na medaily. Po troch súťažiach má na konte tri zlaté a môže napodobniť svoju krajanku Marte Olsbuovú Röiselandovú, ktorá získala vlani v Anterselve cenné kovy vo všetkých siedmich disciplínach, z toho päť zlatých.povedala pre oficiálny kanál Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU).Ako prvá vybehla na trať víťazka šprintu Eckhoffová, ktorá mal k dobru náskok 12 s pred Chevalierová-Bouchetová a 14 pred Hannou Solovou. Fialková vyštartovala s mankom 70 sekúnd na 13. mieste. Na úvodnej ležke strieľala bez chyby a posunula sa o priečku vyššie. Na čele sa usadila Chevalierová-Bouchetová, ktorá trafila všetky terče, Eckhoffová minula jeden, no strácala len 17 sekúnd. Za ňou išli "čisté" Marte Olsbuová Röiselandová, Hanna Öbergová a Franziska Preussová. Solová sa prepadla na siedme miesto, Fialková išla v početnej skupine, kde boli napríklad Hauserová či Dorothea Wiererová a v nej prišla aj na druhú streľbu.Chevalierová-Bouchetová na ňu dorazila už len pár sekúnd pred Eckhoffovou a tentokrát si pozície vymenili. Nórka vybielila všetkých päť terčov, Francúzka išla na trestné kolo a na svoju súperku strácala 18 sekúnd. Za ňou išli Olsbuová Röiselandová, Preussová a Denise Herrmannová, Fialková zvládla aj druhú položku bez chyby a posunula sa na 11. miesto so stratou 1:01 min na líderku.Pred treťou streľbou sa zdvihol vietor, Eckhoffová odstrieľala rýchlo, no s jednou chybou, Chevalierová-Bouchetová bola presnejšia a posunula sa späť do vedenia. Jej náskok pred Nórkou však bol len 0,6 s a o chvíľu oň prišla. Na tretiu pozíciu sa posunula Herrmannová, za ňou nasledovali Olsbuová Röiselandová, Wiererová, Hauserová a Ingrid Landmark Tandrevoldová. Paulína Fialková prvýkrát minula, keď nesklopila druhý terč a klesla na 12. miesto so stratou 1:15,6 min.Pred záverečnou stojkou sa Eckhoffová vďaka výbornej bežeckej forme odpútala od svojej súperky a mala niekoľkosekundový náskok, ktorý si priniesla až na strelnicu. Na nej sa líderka svetového pohára nemýlila, kým jej súperka áno, a tak si vybojovala tretie zlato v tretích pretekoch na tohtoročných majstrovstvách sveta. Chevalierová-Bouchetová si nakoniec druhé miesto neudržala, keď ju predbehla Hauserová. Dvadsaťsedemročná Rakúšanka tak vyšperkovala životnú sezónu ďalším striebrom na MS, prvé získala v mixe. Štvrtá bola Wiererová, piata Preussová a na šieste miesto sa posunula Vanessa Hinzová z Nemecka.Záverečná položka sa vôbec nevydarila Paulíne Fialkovej, ktorá netrafila ani jeden terč a musela ísť na päť trestných okruhov. Z dvanásteho sa tak prepadla až na 41. miesto a do cieľa prišla so stratou 3:46,2 minúty.Šampionát pokračuje v utorok o 12.05 h vytrvalostnými pretekmi žien na 15 km.