Biatlon: Fillon Maillet vyhral stíhačku, Šima skončil 53.

3. kolo SP v Hochfilzene - stíhačka mužov na 12,5 km:



1. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 32:38,7 min (0 tr. okruhov),

2. Emilien Jacquelin (Fr.) +25,5 s (0),

3. Johannes Dale (Nór.) +49,5 (2),

4. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +58,0 (3),

5. Fabien Claude (Fr.) +1:10,2 (3),

6. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +1:18,1 (1),

7. Tarjei Bö (Nór.) +1:21,6 (3),

8. Simon Eder (Rak.) +1:22,0 (1),

9. Antonin Guigonnat (Fr.) +1:23,0 (0),

10. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +1:37,2 (2), ...,

53. Michal ŠIMA (SR) +5:34,5 (4)

Celkové poradie SP (po 6 z 26 pretekov):



1. J. T. Bö 296 b,

2. Samuelsson 246,

3. Fillon Maillet 237,

4. Dale 222,

5. Laegreid 215,

6. T. Bö 210

Poradie v stíhacích pretekoch (po 2 z 8):



1. Claude 94 b,

2. Fillon Maillet a Samuelsson 91,

4. J. T. Bö 91,

5. Jacquelin 88,

6. Laegreid 81



Hochfilzen 12. decembra (TASR) - Sobotňajšie stíhacie preteky 3. kola Svetového pohára biatlonistov v rakúskom Hochfilzene sa skončili triumfom francúzskych pretekárov. Svoje štvrté víťazstvo v kariére si vybojoval Quentin Fillon Maillet, ktorý predviedol čistú streľbu rovnako ako jeho krajan a druhý v poradí Emilien Jacquelin (+25,5 s). Na tretej priečke skončil víťaz piatkového šprintu Johannes Dale z Nórska (+49,5 s). Jediný Slovák na štarte Michal Šima spravil štyri chyby a do cieľa prišiel na 53. mieste.Dvadsaťosemročný Fillon Maillet odštartoval z druhej pozície so sedemnásťsekundovým mankom na Daleho, no už po prvej streleckej položke sa dostal na čelo. Nór totiž musel ísť na trestné kolo. Za ním sa zoradili Jacquelin, líder celkového poradia SP Johannes Thingnes Bö z Nórska a jeho krajan Sturla Holm Laegreid, všetci odstrieľali čisto. Rovnaké poradie zostalo aj po druhej ležke, no po prvej stojke sa už zmenilo, keď si trestné okruhy pripísali všetci traja Nóri. S čistým štítom pokračovali Fillon Maillet a Jacquelin, na tretie miesto sa posunul rovnako bezchybný Švéd Sebastian Samuelsson. Ten sa však pripravil o pozíciu na pódiu v záverečnej streľbe, keď minul dva terče. Francúzi zvládli aj túto položku a podelili si najvyššie priečky, na tretiu sa dostal Dale o necelých deväť sekúnd pred J. T. Böom. "" uviedol víťaz pre oficiálny kanál Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU).Šima odštartoval ako predposledný, po prvej streľbe, na ktorej minul jeden terč, sa posunul o osem miest vyššie. Aj na ďalších troch položkách si však pripísal po jednom trestnom okruhu a tak finišoval na 53. mieste so stratou 5:34,5 minúty na víťaza.