Simonová vyhrala stíhačku, Bátovská Fialková na 25. mieste

Francúzska biatlonistka Julia Simonová (uprostred) sa teší na pódiu po zisku zlatej medaily v stíhacích pretekoch na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe v nedeľu 12. februára 2023. Druhá skončila Denise Herrmannová-Wicková (vľavo) z Nemecka. Tretia bola Marte Olsbuová Röiselandová (vpravo) z Nórska. Foto: TASR/AP



MS v Oberhofe - stíhačka žien:



1. Julia Simonová (Fr.) 32:00,8 min (1),

2. Denise Herrmannová-Wicková (Nem.) +27 s (4),

3. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +37,7 s (3),

4. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) +1:00,3 (3),

5. Sophia Schneiderová (Nem.) +1:08,3 (4),

6. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +1:08,7 (1),

7. Tereza Voborníková (ČR) +1:12,9 (2),

8. Hanna Kebingerová (Nem.) +1:21,5 (2),

9. Sophie Chauveauová (Fr.) +1:23,6 (3),

10. Linn Perssonová (Švéd.) +1:27,3 (3), ...,

25. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +3:08,5 (5),

44. Ivona FIALKOVÁ (obe SR) +4:40,2 (6)

Oberhof 12. februára (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala zlato v stíhacích pretekoch na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. V nedeľu spravila iba jednu chybu na strelnici a do cieľa prišla v čase 32:00,8 minúty, o 27 sekúnd pred víťazkou úvodného šprintu Denise Herrmannovou-Wickovou z Nemecka. Tretia skončila Marte Olsbuová Röiselandová z Nórska so stratou 37,7 s. Slovenka Paulína Bátovská Fialková obsadila s piatimi chybami na strelnici 25. miesto (+3:08,5 min).Dvadsaťšesťročná Simonová dosiahla premiérové individuálne víťazstvo na vrcholných podujatiach, doteraz mala na konte jedno striebro zo ZOH a dve cenné kovy z MS v mixoch. Stíhačka jej však ide, čo dokazuje vo Svetovom pohári, kde túto disciplínu vyhrala už trikrát. Herrmannová-Wicková si pripísala už ôsmu medailu zo svetových šampionátov, z toho piatu v individuálnych disciplínach. Do nedeľňajších pretekov odštartovala s náskokom 2,2 sekundy pred Švédkou Hannou Öbergovou a 26,2 s pred jej krajankou Linn Perssonovou. Na úvodnej ležke minuli jeden terč obe prvé pretekárky a na čelo sa dostal Öbergová s náskokom 5,1 s pred Nemkou. Za nimi išli čistá Perssonová a Simonová. Na druhej položke minula Švédka dva terče a klesla na štvrté miesto, Herrmannová-Wicková sklopila všetkých päť a išla do čela pred Simonovú. Na tretej streľbe však raz minula a zo strelnice vybehli s Francúzkou narovnako. Nemecká pretekárka bola na bežkách o čosi rýchlejšia, ale na poslednej stojke minula dvakrát, kým Simonová len raz a tak z triumfu tešila Francúzka.Do stíhačky sa dostali aj obe sestry Fialkové. Paulína spravila na prvej ležke jednu chybu a priebežne bola 22., bezchybná Ivona figurovala na 37. pozícii. Obom však nevyšla druhá položka, keď si zhodne pripísali tri trestné kolá a pripravili sa o lepšie umiestnenie. Paulína Bátovská Fialková nakoniec skončila s piatimi chybami na 25. priečke a Ivona Fialková so šiestimi na 44. pozícii (+4:40,2 min).