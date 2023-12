Biatlon: Jeanmonnotová slávila v šprinte prvý triumf, Z. Remeňová 47.

SP v biatlone - šprint - Östersund (Švéd.)



1. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 21:04,1 min (0 tr. minút)

2. Karoline Offigstad Knottenová +8,5 s (1)

3. Juni Arnekleivová (obe Nór.) +17,6 (1)

4. Franziska Preussová (Nem.) +18,3 (2)

5. Vanessa Voigtová +20 (1)

6. Ingrid Landmark Tandrevoldová +23,8 (2)

7. Marthe Krakstad Johansenová (obe Nór.) +27,6 (0)

8. Gilonne Guigonnatová (Fr.) +32,8 (0)

9. Lisa Vittozziová (Tal.) +33,7 (0)

10. Mona Brorssonová (Švéd.) +34,8 (0)

...47. Zuzana REMEŇOVÁ +2:07,8 min (0)

60. Mária REMEŇOVÁ +2:28,4 (1)

85. Júlia MACHYNIAKOVÁ +3:31,6 (1)

89. Ema KAPUSTOVÁ (všetky SR) +3:43,4 (2)



poradie v SP (2 z 21):

1. Preussová 125 bodov

Knottenová 125

3. Vittozziová 122

4. Jeanmonnotová 107

5. Voigtová 105

6. Tandrevoldová 76



Östersund 1. decembra (TASR) - Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová sa stala víťazkou šprintu na 7,5 km na podujatí Svetového pohára v Östersunde. Vo švédskom stredisku slávila prvý triumf v kariére. Druhá skončila so stratou 8,5 s Nórka Karoline Offigstad Knottenová, na pódiu ju doplnila jej krajanka Juni Arnekleivová (+17,6). Zo štvorice slovenských reprezentantiek nebodovala žiadna, najvyššie skončila Zuzana Remeňová, ktorá 47. miestom (+2:07,8 min) prekonala svoje doterajšie najlepšie umiestnenie v kariére.," uviedla Jeanmonnotová pre televíziu Eurosport.Jej sestra Mária Remeňová finišovala na 60. priečke (+2:28,4), pričom obe si zabezpečili postup do sobotnej stíhačky. Júlia Machyniaková obsadila 85. priečku (3:31,6), Ema Kapustová finišovala na 89. pozícii, no zaujala na strelnici. Na položke v stoji Kapustová zastrieľala čisto a bola štvrtou najrýchlejšou strelkyňou v "stojke" spomedzi všetkých 99 pretekárok, ktoré prišli do cieľa.