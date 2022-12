Biatlon: Kvarteto Francúzska vyhralo štafetu žien

Hochfilzen 11. decembra (TASR) - Biatlonistky Francúzska triumfovali v nedeľnej štafete žien na 4x6 km na podujatí Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene. S mankom 10,4 sekundy skončilo na druhom mieste Švédsko, tretie boli Talianky (+18,5). Slovenky v zložení Paulína Bátovská Fialková, Ivona Fialková, Mária Remeňová a Zuzana Remeňová si v porovnaní s prvou štafetou sezóny v Kontiolahti polepšili o dve priečky a obsadili 11. miesto so stratou 4:11,5 min.



Francúzky (0+4) rozhodli o víťazstve až na poslednom úseku, keď Julia Simonová vďaka bezchybnej streľbe zvládla priamy súboj o prvenstvo so Švédkou Elvirou Öbergovou. Kvarteto francúzskeho tímu dopĺňali Lou Jeanmonnotová, Anais Chevalierová-Bouchetová a Chloe Chevalierová. V celkovom hodnotení štafiet v seriáli sa dostali priebežne na druhú pozíciu za topfavoritky Švédky (0+9), ktoré nezopakovali prvenstvo z minulého týždňa z fínskej pôdy. Celkovo museli na strelnici dobíjať deväťkrát. Talianky (0+4) zvládli boj o pódium pred štvrtým Nemeckom (0+5) a piatym Nórskom (0+4).



Slovensko s celkovou bilanciou 1+13 malo opory na prvých dvoch úsekoch. Bátovská Fialková (0+3) odovzdala svojej sestre Ivone Fialkovej na 8. mieste s mankom 38 sekúnd na vedúce Švédky, keď sa dlho držala na špici. Na druhú streleckú položku v stoji prišla ako druhá, na posledné dva terče však potrebovala všetky tri rezervné náboje. Celkovo mala druhý najlepší bežecký čas na svojom úseku. Ivona Fialková (1+5) nezvládla streľbu v stoji, napriek trestnému okruhu však držala tím v elitnej desiatke a po polovici štafety odovzdala na 9. pozícii so stratou takmer dve minúty na Taliansko. Mária Remeňová (0+0) síce bežecky zaostávala za najlepšími, ale na strelnici parádnym spôsobom vybielila všetky terče a slovenskú štafetu posunula na 8. miesto (+2:22). Zuzana Remeňová (0+5) dobíjala v ľahu dvakrát a v stoji trikrát a klesla o tri miesta. Jedenáste miesto, najlepšie za uplynulé dva roky, znamenalo zisk 30 bodov do hodnotenia SP.