Biatlon-ME: Hasilla vo vytrvalostných pretekoch získal 19. miesto

ME v biatlone v Duszniki-Zdrój

muži - vytrvalostné preteky na 20 km:

1. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) 52:04,7 min (1 tr. okruh),

2. Erlend Bjöntegaard +1:27,5 (2),

3. Endre Strömsheim (obaja Nór.) +1:41,4 (2),

4. Said Chalili (Rus.) +1:59,7 (0),

5. Sivert Bakken (Nór.) +2:03,5 (2),

6. Arťom Pryma (Ukr.) +2:10,0 (3), ... 19. Tomáš HASILLA +3:30,8 (2), 52. Matej BALOGA +6:20,5 (3), 53. Michal ŠIMA +6:21,8 (4), 92. Samuel HUBAČ +8:45,8 (0), 93. Šimon BARTKO +8:52,3 (6), 129. Peter GOLIAN (všetci SR) +18:18,4 (5)

Duszniki-Zdrój 27. januára (TASR) - Slovenský biatlonista Tomáš Hasilla obsadil 19. miesto v úvodnej súťaži mužov na ME v poľskom meste Duszniki-Zdrój. Vytrvalostné preteky na 20 km vyhral lotyšský reprezentant Andrejs Rastorgujevs s náskokom 1:27,5 minúty pred Nórom Erlendom Bjöntegaardom, tretí bol jeho krajan Endre Strömsheim (+1:41,4 min).Hasilla si pripísal na prvých dvoch položkách po jednej trestnej minúte, no v druhej polovici pretekov už sklopil všetky terče. Zo záverečnej stojky vybehol na 12. mieste, v poslednom kole túto pozíciu neudržal a nakoniec obsadil 19. miesto so stratou 3:30,8 minúty na Rastorgujevsa, ktorý minul len jeden terč. Michal Šima figuroval po druhej streľbe s jednou chybou na priebežnom 22. mieste, no na nasledujúcej ležke si pripísal až tri trestné minúty a výrazne sa prepadol. V cieli z toho bolo 53. miesto (+6:21,8 min). O pozíciu vyššie skončil s tromi chybami na strelnici Matej Baloga (+6:20,5), vôbec sa nedarilo Šimonovi Bartkovi, ktorý nesklopil šesť terčov a so stratou 8:52,3 min obsadil 93. priečku. Z dvojice juniorov, ktorí si odkrútili premiéru na ME medzi mužmi, zastrieľal čisto Samuel Hubač, ale bežecky nedokázal konkurovať a obsadil 92. miesto (+8:45,8 min). Peter Golian obsadil s piatimi chybami a stratou takmer 20 minút 129. priečku.Skúsený Rastorgujevs odstrieľal po jednej chybe na úvodnej ležke čisto a do cieľa prišiel v čase 52:04,7 min. Druhý Bjöntegaard netrafil dva terče na prvej stojke a finišoval so stratou 1:27,5 minúty. Tretí Strömsheim si taktiež pripísal dve trestné minúty.