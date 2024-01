Kuzminová bude pokračovať, iba ak bude prínosom: Nechcem brať miesto

Osrblie 26. januára (TASR) - Anastasia Kuzminová sa ešte nerozhodla, či jej návrat bude pokračovať aj po domácich majstrovstvách Európy. Na nich ju čaká ešte sobotňajšia stíhačka, do ktorej postúpila z predposledného 59. miesta šprintu, a podľa okolností aj štart v nedeľňajších mix štafetách. Či sa objaví aj na následných majstrovstvách sveta alebo Svetovom pohári, sa uvidí až potom.



"Zajtra to bude nový deň, nový pokus a uvidím, ako do tých štafiet. Či ma nominujú a ako ten tretí deň aj zvládnem. Ďalšia sezóna je veľmi otázna. Budem naozaj veľmi rozmýšľať, ako zregenerujem a čo povedia tréneri," odpovedala na otázku TASR.



Okrem svojej formy bude prihliadať aj na ďalšie okolnosti. Na šampionáte nechce len tak zobrať miesto mladším pretekárkam. "Ak by som bola jednoznačná jednotka, ktorá ide pomáhať dievčatám zbierať body, tak možno. Bojím sa však, že v tom stave, v akom aktuálne som, to ešte nie je Nasťa, ktorá dokáže byť absolútnou oporou pre športovcov, ktorí idú vo svojom režime a majú nastavený svoj plán. Nedovolím si len tak vbehnúť do rozbehnutého procesu a nie je to o tom, aby som niekoho vyhadzovala z tímu," povedala a zdôraznila, že na pokračovanie chce mať aj zodpovedajúce výkony: "Pokiaľ bude moja hodnota ako športovca prospešná pre náš slovenský biatlon, tak pôjdem ďalej."



Z nasledovníčok ju teší najmä Ema Kapustová, ktorá získala v Osrblí bronzovú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 km. "Z Emky mám obrovskú radosť, ona je môj strelecký vzor. Ako ona dokáže pracovať sama so sebou, so svojím nastavením, so strelnicou v priebehu pretekov, je krásne. Keď sa dokáže zlepšovať aj bežecky, Slovensko sa má na čo tešiť," dodala trojnásobná olympijská víťazka.