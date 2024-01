Kuzminová po návrate: Ešte som taký surový materiál

Osrblie 26. januára (TASR) - Takmer päť rokov od konca kariéry, pol roka od štartu prípravy a tri mesiace a 16 dní od momentu, keď oznámila definitívny návrat, sa Anastasia Kuzminová opäť predstavila fanúšikom v pretekoch. Niekdajšia hviezda svetového biatlonu a trojnásobná olympijská šampiónka sa vrátila v domácom prostredí na otvorených majstrovstvách Európy v Osrblí.



V úvode piatkového šprintu bežecky príliš nestratila, na ležke minula jeden, no na stojke záverečné dva terče a nakoniec len tesne prekĺzla do sobotňajšej stíhačky predposledným 59. miestom. "Ležka jedna chybička, to sa stáva, ale na stojke mi prvé tri rany pridali trošku zbytočnú istotu a až takú chuť ukázať divákom rýchlu streľbu. Zbytočne som tie rany unáhlila a dve trestné kolá mi dali zabrať. V kopcoch mi odchádzali svaly a ešte je vidieť, že nie sú pripravené na takúto rýchlostnú vytrvalosť. V zajtrajšej stíhačke sa budem snažiť predviesť na strelnici iný výkon," povedala po svojom dlho očakávanom návrate.







Na ten sa prišla do Osrblia pozrieť bohatá divácka kulisa, ktorá ju počas celých pretekov mohutne povzbudzovala, i keď sa jej úplne nevydarili. Samotná pretekárka si tlak z všeobecných očakávaní príliš nepripúšťala, veď sa vrátila po veľmi dlhej pauze a bola to jej súťažná premiéra. "Tlak, strach a väčší rešpekt neboli ani na štarte pretekov. Práveže som sa tešila na divákov, na vás," povedala s úsmevom novinárom. "Mala som takú radosť. Nepríjemné a zmiešané pocity prišli až počas pretekov, keď som si uvedomovala, že to ešte nie je tá Nasťa, ešte nie je pripravená. Je to taký surový materiál," opísala svoj stav po polročnej príprave. Po pretekoch priznala, že jej chýbala práve súťažná previerka: "Je veľa vecí, na ktorých by som chcela popracovať. Po prvé nebolo dostatok času, ten polrok je príliš málo a po druhé, je veľká škoda, že som pred ME nemala šancu vyskúšať si seba samú v biatlonových pretekoch. Išla som ´naostro´ a aj hodinky mi ukázali, že som išla v takých tepoch, aké som nemala ani v tréningoch a kontrolných pretekoch."



Návrat do biatlonového kolotoča však neľutuje a v cieli, i keď nie po ideálnom výsledku, sa usmievala ako kedysi, keď bola na vrchole svetového biatlonu. "Ďakujem fanúšikom, ktorí ma veľmi povzbudzovali, i keď videli, aká je Nasťa pomalá, aká je ťažká na tratiach napriek tomu, že boli výborne pripravené. Bojím sa, že bez dobrých tratí a bez dobrých lyží by som vyzerala ešte horšie," zasmiala sa.