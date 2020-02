Na preloženom šampionáte v Raubiči zabojuje deväť Slovákov

Program ME:



streda 26. februára: 11:00 kvalifikácia superšprintu mužov

13:00 kvalifikácia superšprintu žien

15:30 finále superšprintu mužov

16:00 finále superšprintu žien



štvrtok 27. februára: 12:00 mix dvojíc

15:00 mix štafiet



sobota 29. februára: 10:30 šprint mužov na 10 km

13:30 šprint žien na 7,5 km



nedeľa 1. marca: 10.30 stíhačka mužov na 12,5 km, stíhačka žien na 10 km

Minsk-Raubiči 25. februára (TASR) – Bieloruské stredisko Minsk-Raubiči privíta v dňoch 26. februára až 1. marca majstrovstvá Európy v biatlone. Na podujatí sa predstaví spolu deväť slovenských pretekárov, chýbať budú obe sestry Fialkové, ktoré sa sústredia na Svetový pohár.Šampionát sa mal pôvodne uskutočniť v estónskom meste Otepää, no tamojší organizátori sa trápili s nepriaznivými snehovými podmienkami a tak v strede februára podujatie preložili do Bieloruska. Zmenil sa aj program, v úvodný deň šampionátu sa pôjde namiesto vytrvalostných pretekov žien a mužov superšprint, keďže organizátori v Raubiči nedokázali tak narýchlo pripraviť dostatočne dlhé trate.Na druhý deň nasledujú mixy dvojíc a štafiet, po voľnom piatku pokračujú ME sobotňajším šprintom a v nedeľu sú na programe stíhačky. V rovnakom stredisku sa pôjde na ďalší týždeň aj finále Pohára IBU.Slovenky vycestovali na ME v zložení Terézia Poliaková, Veronika Machyniaková, Aneta Smerčiaková a Henrieta Horvátová. Do Raubiči vycestoval aj kompletný mužský A-tím Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Michal Šima, ku ktorým sa pridal Matej Baloga. Informoval portál biatlon-info.sk.