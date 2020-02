Biatlon: Tituly v superšprinte získali na ME Bočarnikov a Pavlovová

Majstrovstvá Európy v stredisku Minsk-Raubiči - superšpint:



muži: 1. Sergej Bočarnikov (Biel.) 14:12,8 min (0 trestných okruhov + 2 dobíjania), 2. Adam Václavík (ČR) +0,4 s (0+3), 3. Dmytro Pidrušnyj (Ukr.) +0,5 (1+2), 4. Emiline Claude (Fr.) +10,0 (0+1), 5. Sturla Holm Lägreid (Nór.) +13,2, 6. Endre Strömsheim (Nór.) +25,6 (2+2),... 19. Michal ŠIMA +1:07,5 (0+2),... v kvalifikácii 53. Tomáš Hasilla, 90. Šimon Bartko, Martin Otčenáš (všetci SR) neštartoval



ženy: 1. Jevgenija Pavlovová (Rus.) 16:31,8 min (0), 2. Olena Pidrušná (Ukr.) +2.8 s (0+1), 3. Chloe Chevalierová (Fr.) +5,5 (0+1), 4. Vajľ Semerenková (Ukr.) +8.4 (1+2), 5. Emma Nilssonová (Švéd.) +14.3 (0+1), 6. Anastasia Merkušynová (Ukr.) +15,2 (0+1),... v kvalifikácii 55. Terézia Poliaková, 62. Veronika Machyniaková, 77. Henrieta Horvátová, 84. Aneta Smerčiaková.

Minsk 26. februára (TASR) - Bielorus Sergej Bočarnikov sa stal na domácich majstrovstvách Európy v biatlone víťazom superšprintu. V cieľovej rovinke v stredisku Raubiči predstihol o 0,2 sekundy Čecha Adama Václavíka a o 0,5 sekundy Ukrajinca Dmytra Pidrušného.V najnovšej biatlonovej disciplíne, ktorá pozostávala z dvoch častí, sa z kvalifikácie do finálovej tridsiatky prebojoval zo Slovákov iba Michal Šima. Ten napokon obsadil konečné 19. miesto so stratou +1:07,5 min. Dvojica Tomáš Hasilla a Šimon Bartko absolvovala iba úvodnú časť, ktorou bol šprint na 3 km s intervalovou metódou štartu. Martin Otčenáš napokon na preteky nenastúpil. Druhá časť pozostávala z pretekov hromadným štartom na 5 km pri možnosti jedného náhradného náboja a pri skrátenom trestnom okruhu v dĺžke 75 metrov.Súťaž žien vyhrala Ruska Jevgenija Pavlovová. Druhá skončila s odstupom 2,8 sekundy Ukrajinka Olena Pidrušná, tretia dobehla Chloe Chevalierová z Francúzska (+5,5). Ani jedna zo štvorice Sloveniek sa do najlepšej tridsiadky a tým pádom aj do pretekov s hromadným štartoim nekvalifikovala.