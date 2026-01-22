Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Biatlon: Miešaná štafeta Slovenska obsadila na MEJ 7. miesto

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenskú štafetu rozbehla Tamara Molentová, ktorá získala v stredajších vytrvalostných pretekoch na 12,5 km striebro.

Imatra 22. januára (TASR) - Slovenský biatlonový tím obsadil vo štvrtkovej mix štafete na majstrovstvách Európy juniorov 7. miesto. Pri absencií biatlonových veľmocí Nórska, Francúzska a Nemecka triumfovala vo fínskej Imatre reprezentácia Švédska o 10,2 sekundy pred druhým Slovinskom. Tretia skončila ukrajinská miešaná štafeta (+16,6 s).

Slovenskú štafetu rozbehla Tamara Molentová, ktorá získala v stredajších vytrvalostných pretekoch na 12,5 km striebro. Na strelnicu prišla ako prvá a ležku zvládla bez chyby, ale po stojke išla na trestné kolo a odovzdávala piata. Po ťažení Veroniky Michalechovej patrila slovenskému tímu 7. priečka a Michal Adamov musel ísť až na 3 trestné kolá, čo znamenalo prepad o pozíciu nižšie. Markus Sklenárik si už s nábojmi vystačil a vrátil Slovensko na 7. miesto.

MEJ - mix štafeta:

1. Švédsko (Lydia Häggová Evebyová, Greta Lindqvistová Seldahlová, Isak Falk, Elmer Nordlander) 1:07:40,3 hod (0 tr. okruhov + 6 dobíjaní), 2. Slovinsko +10,2 s (1+12), 3. Ukrajina +16,6 (0+11), 4. Česko +2:27,2 min (1+14), 5. Rakúsko +3:29,0 (3+11), 6. Švajčiarsko +3:41,8 (3+12), 7. SLOVENSKO (Tamara Molentová, Veronika Michalechová, Michal Adamov, Markus Sklenárik) +4:18,5 (4+15)


Straková s Maťkom obsadili 7. miesto v miešanej štafete dvojíc



Slovenská biatlonová dvojica Michaela Straková a Martin Maťko obsadila 7. miesto vo štvrtkovej miešanej štafete na majstrovstvách Európy juniorov. Vo fínskej Imatre sa z triumfu radovalo ukrajinské duo Tetiana a Taras Tarasjukovci, ktoré o 3,3 sekundy predstihlo švajčiarsky pár na druhej a o 17,9 s lotyšských reprezentantov na tretej priečke.

Slovenské duo dlho živilo nádej na medailu, dokonca aj na zlato. Straková, ktorá v stredu získala vo vytrvalostných pretekoch na 12,5 km bronz, odovzdávala prvýkrát na štvrtej priečke a Maťko sa s ňou neskôr vymenil na druhej. Straková sa dokonca dostala na čelo poradia a prvú priečku si držal aj Maťko, lenže slovenský reprezentant musel ísť po predposlednej streľbe až na tri trestné okruhy, čím nádej na medailu zhasla.



MEJ - single mix štafeta:

1. Ukrajina (Tetiana Tarasjuková, Taras Tarasjuk) 37:29,1 min (0 tr. okruhov + 5 dobíjaní), 2. Švajčiarsko +3,3 s (0+9), 3. Lotyšsko +17,9 (1+11), 4. Švédsko +27,2 (1+9), 5. Estónsko +1:07,6 min (1+5), 6. Česko +1:20,5 (0+9), 7. SLOVENSKO +1:36,4 (3+10)
