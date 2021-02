Biatlon-MS: Hauserová má titul v hromadných pretekoch

Rakúska biatlonistka Lisa Theresa Hauserová (uprostred) počas pretekov s hromadným štartom na 12,5 km na majstrovstvách sveta v biatlone v slovinskej Pokljuke 21. februára 2021. Foto: TASR/AP

preteky s hromadným štartom na 12,5 km:

1. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 36:05,7 min (0 tr. kôl),

2. Ingrid Landmark Tandrevoldová +21,7 s (1),

3. Tiril Eckhoffová +23,0 (3),

4. Marte Olsbuová Röiselandová (všetky Nór.) +23,6 (1),

5. Lisa Vittozziová (Tal.) +48,9 (1),

6. Franziska Preussová (Nem.) +52,6 (2),

7. Hanna Öbergová (Švéd.) +57,7 (2),

8. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:05,3 (3),

9. Baiba Bendiková (Lot.) +1:14,3 (2),

10. Vanessa Hinzová (Nem.) +1:21,2 (1)



celkové poradie SP (19 z 26):

1. Eckhoffová 803 b,

2. H. Öbergová 765,

3. Olsbuová Röiselandová 759,

4. Hauserová 679,

5. Dorothea Wiererová (Tal.) 639,

6. Preussová 638, ... 66. Paulína FIALKOVÁ 28, 78. Ivona FIALKOVÁ (obe SR) +13



poradie SP v pretekoch s hromadným štartom (4 z 5):

1. Julia Simonová (Fr.) 181 b,

2. Olsbuová Röiselandová 175,

3. Hauserová 171,

4. Eckhoffová 170,

5. Preussová 167,

6. H. Öbergová 165

Pokljuka 21. februára (TASR) - Rakúska biatlonistka Lisa Theresa Hauserová získala zlato v pretekoch s hromadným štartom na 52. majstrovstvách sveta v slovinskej Pokljuke a vyšperkovala svoju životnú sezónu. Ako jediná zo štartového poľa neurobila ani jednu chybu na strelnici a v cieli mala náskok 21,7 sekundy pred Nórkou Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Na treťom mieste skončila jej krajanka Tiril Eckhoffová, ktorá získala v Pokljuke už šiestu medailu, z toho štyri zlaté.Dvadsaťsedemročná Hauserová prežíva životnú sezónu a najmä rok 2021. Prvýkrát sa dostala na pódium vo Svetovom pohári 8. januára v Oberhofe, keď skončila tretia v šprinte, odvtedy pridala ďalšie tri tretie miesta, jedno druhé a v Anterselve si vybojovala premiérový triumf vo vytrvalostných pretekov. Na šampionáte v Pokljuka pridala striebro v stíhačke i miešanej štafete a zakončila ho zlatom v hromadných pretekoch.uviedla v prvej reakcii po zisku titulu.Na úvodnej ležke odstrieľalo čisto okrem Hauserovej aj ďalších 15 z 30 štartujúcich, prvá vyšla zo strelnice Gasparinová, no hneď sa vytvorila veľká skupina pretekárok, do ktorej sa dostala aj Eckhoffová, ktorá si odkrútila jedno trestné kolo. Šancu na medailu si "odstrelili" Bielorusky Dzinara Alimbekavová, Hanna Solová či Francúzka Julia Simonová. Po druhej ležke zostalo s nulou už len sedem pretekárok, vedúcu pozíciu prevzala Eckhoffová. Na prvej stojke však musela ísť znovu na trestné kolo, z ktorého vybehla so stratou 20 sekúnd na jediné dve "čisté" Hauserovú a Baibu Bendikovú z Lotyšska. Na ďalších pozíciách išli Talianky Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová a Nórky Ingrid Landmark Tandrevoldová a Marte Olsbuová Röiselandová. Na záverečnú položku prišli Hauserová s Bendikovou naraz, Eckhoffová s mankom asi 15 sekúnd, no bez chyby z nej vyšla len Rakúšanka, ktorá už vedela, že si príde po zlato. Lotyška spravila dve chyby a vypadla z boja o medaily. Na tretie miesto sa dostala Vittozziová, stíhali ju však tri silné Nórky a všetky ju na záverečnom okruhu predbehli. Pre striebro si prišla Tandrevoldová, Eckhoffová zdolala vo finiši Olsbuovú Röiselandovú a získala šiesty cenný kov na MS (4-1-1).Takmer sa jej podarilo napodobniť práve Röiselandovú, ktorá si na vlaňajšom šampionáte v Anterselve vybojovala medailu vo všetkých siedmich disciplínach (5-0-2), Eckhoffová nebola v Pokljuke na pódiu len vo vytrvalostných pretekoch.