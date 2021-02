Biatlon-MS: Nórky obhájili titul v štafetách, Slovenky na 21. mieste

Pokljuka 20. februára (TASR) - Nórske biatlonistky si vybojovali zlato v sobotňajších štafetách na 52. majstrovstvách sveta v slovinskej Pokljuke. Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová, Ida Lienová a Marte Olsbuová Röiselandová zvládli náročné preteky za 1:10:39,0 min. Na druhom mieste skončilo Nemecko a tretia bola Ukrajina, zopakovalo sa tak medailové poradie z vlaňajška. Slovenky Ivonu a Pavlínu Fialkové, Henrietu Horvátovú a Veroniku Machyniakovú stiahli z trate na poslednom úseku a klasifikovali ich na 21. mieste.



V úvode diktovala tempo Talianka Lisa Vittozziová, ktorá zvládla obe položky bezchybne a na prvú výmenu prišla s náskokom 16 s pred Tandrevoldovou. V tesnom závese išli Nemky, Ukrajinky, Francúzky, Rusky a prekvapujúco aj Bulharky. Slovenky vypadli z boja o čelné pozície už po prvom úseku, keďže Ivona Fialková musela ísť na dva trestné okruhy. Nórky nasadili na druhý úsek líderku celkového poradia SP Eckhoffovú, ktorá ich katapultovala na prvé miesto s náskokom 25 sekúnd pred prenasledovateľkami. Za Nórkami sa zaradili v tesnom závese Bielorusko vďaka rýchlej Dzinare Alimbekavovej, Ukrajina, Poľsko a Francúzsko. Ostatné krajiny strácali okolo minúty.



Tretia Nórka na trati Ida Lienová stratila z náskoku Eckhofovej ešte pred svojou prvou streľbou takmer polovicu, no i po ležke zostala na čele. Na stojke musela dvakrát dobíjať a spadla sa za Ukrajinu a Bielorusko, no desaťsekundovú stratu stiahla rýchlym behom a Marte Olsbuovú Röiselandovú vyslala na záverečný úsek s malým náskokom. Na druhom mieste išla Bieloruska Elena Kručinkinová, za ňou Poľka Anna Maková a Ukrajinka Olena Pidhrušná. V prípade zaváhania štvorice na čele mohli o medaily zabojovať ešte aj Nemky, Francúzky, no i Švédky s Hannou Öbergovou.



Olsbuová Röiselandová prišla síce na ležku s náskokom, no prvé tri terče nesklopila a tak sa dostala pod veľký tlak. Ďalších päť nábojov svoj cieľ už našlo, Nórka sa vyhla trestnému kolu a v podstate neprišla ani o prvé miesto, keďže zo strelnice vybehla s ani nie sekundovým mankom na Pidhrušnú. Čoskoro sa vrátila na prvé miesto a opäť si budovala náskok. Záverečnú streľbu zvládla s jedným dobitím a do posledného kola vybehla s náskokom 11,5 s. Franziska Preussová predviedla na záverečnom úseku výborný výkon a vytiahla Nemecko z piatej na striebornú pozíciu, keď na cieľovej rovinke zdolala Ukrajinku Pidhrušnú. Štvrté finišovalo Bielorusko, piate Švédsko a šieste Poľsko.



Slovensko nasadilo na úvodné dva úseky sestry Fialkové, ktoré mali odovzdať štafetu na čo najlepšej pozícii svojim menej skúseným partnerkám. No nepodarilo sa to. Ivona Fialková síce zvládla ležku bez problémov, no na stojke išla na dva trestné okruhy a prepadla sa z okolia prvej desiatky na 20. miesto. Jej sestra Paulína štyrikrát dobíjala, po stojke však aj ona musela na trestný okruh a odovzdala znova na 20. mieste, no už so stratou 3:14 minúty. Henrieta Horvátová tak mala pred sebou náročnú premiéru na MS, trikrát dobíjala a Veroniku Machyniakovú poslala na trať na 21. mieste. Tá sa snažila prísť až do cieľa, ležku ešte stihla, no stojku už nie, keď ju dobehla Olsbuová Röiselandová.



Slovenky tak v prebiehajúcej sezóne zvládli až do cieľa iba jednu z piatich štafiet, v ktorých štartovali. Podarilo sa im to len v Hochfilzene, kde obsadili 17. miesto.