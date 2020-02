Paulína Fialková pred druhou polovicou šampionátu verí v zázrak

Anterselva 17. februára (TASR) - Paulína Fialková išla na majstrovstvá sveta v biatlone v pozícii najväčšej nádeje slovenskej výpravy. Prípravu smerovala k prvému súťažnému týždňu, no ten jej v talianskej Anterselve nevyšiel podľa predstáv a ako uviedla po druhej individuálnej súťaži, sklamala samú seba.



Mrzel ju najmä piatkový šprint, v ktorom mala dve tretiny našliapnuté na medailu, i tú najcennejšiu, no dve chyby v stojke pochovali nádej na vytúžené pódium. "Bolo to dobre rozbehnuté, bude ma to mrzieť. Išla som čo to dalo, snažila som sa urobiť všetko najlepšie, ako som vedela. Bohužiaľ mi to na tej stojke nevyšlo, dve chyby sú naozaj veľmi veľa," povzdychla si.



Do stíhačky tak išla zo 16. miesta s mankom 55 sekúnd na prvú Nórku Marte Olsbuovú Röiselandovú a cieľom predrať sa čo najviac dopredu. Opäť jej však nevyšla streľba a po štyroch chybách z toho nakoniec bolo 17. miesto. "Bola to ďalšia nevyužitá šanca. Po tých ležkách to bolo ešte dobre, no potom som úplne nezvládla stojku. Veľmi sa mi triasli nohy, nedokážem túto strelnicu predýchať. Sklamala som samú seba už v druhých pretekoch za sebou."



Chuť na šampionáte si okrem štafety môže napraviť ešte v dvoch individuálnych štartoch. Najbližšie sú už v utorok od 14.15 h na programe vytrvalostné preteky na 15 km, v nedeľu (12.30 h) ju čaká ešte súťaž s hromadným štartom na 12,5 km.



Po dvoch nevydarených vystúpeniach sa však nehľadá motivácia ľahko. "Ťažko sa berie niečo pozitívne a optimisticky, keď som sama seba sklamala už v dvoch pretekoch za sebou," uviedla. "Musím si poriadne rozanalyzovať, čo sa stalo, dnes si chcem oddýchnuť a už to neriešiť. Mám pred sebou ešte dva ďalšie individuálne štarty, v nich je možné všetko. Ja už bude len veriť v zázrak a že sa mi to podarí," dodala.