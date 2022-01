Biatlon: Nóri triumfovali v miešanej štafete, Slovákov stiahli z trate

ME v Arberi:



miešaná štafeta na 4 x 7,5 km (2 muži + 2 ženy):

1. Nórsko (Erlend Bjöntegaard, Johannes Dale, Jenny Enoddová, Ragnhild Femsteineviková) 1:17:44 h

2. Nemecko (Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Janina Hettichová, Sophia Schneiderová) +16,7 s

3. Švajčiarsko (Serafin Wiestner, Martin Jäger, Elisa Gasparinová, Aita Gasparinová) +58,2

.... 16. SR (Matej KAZÁR, Tomáš HASILLA, Zuzana REMEŇOVÁ, Mária REMEŇOVÁ) +1 kolo



Arber 30. januára (TASR) - Nórski biatlonisti získali zlaté medaily v nedeľnej miešanej štafete na 4x7,5 km na ME v nemeckom Arberi. Štvorica v zložení Erlend Bjöntegaard, Johannes Dale, Jenny Enoddová a Ragnhild Femsteineviková triumfovala časom 1:17:44 h. O 16,7 sekundy za nimi zaostalo nemecké kvarteto, tretí skončili Švajčiari (+58,2 s). Slovenskú štafetu v zložení Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Zuzana a Mária Remeňové stiahli z trate na 16. priečke ešte predtým, ako sa dostali na trať ženy.Kazár s Hasillom boli v streľbne bezchybní v ľahu, na stojke sa im však nedarilo a prvý menovaný stratil na strelnici viac ako tri minúty. Po dvoch trestných okruhoch odovzdal Hasillovi štafetu na 19. mieste. Ten sa posunul o tri miesta, no následne ho predbehli o celé kolo a slovenský tím stiahli pre veľkú stratu z trate. Sestry Remeňové sa tak do pretekov reálne ani nedostali.