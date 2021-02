Biatlon: Nóri získali titul v štafetách, Slováci obsadili 17. miesto

Štafeta mužov na 4x7,5 km:

1. Nórsko (Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Vetle Sjaastad Christiansen) 1:12:27,4 h (0 tr. kôl+8 dobíjaní),

2. Švédsko (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) +33,1 s (0+7),

3. Ruská biatlonová únia (Said Chalili, Matvej Jelisejev, Alexander Loginov, Eduard Latypov) +50,9 (0+5),

4. Francúzsko +1:02,0 (1+11),

5. Ukrajina +1:12,7 (0+4),

6. Taliansko +1:35,5 (2+14),

7. Nemecko +1:43,2 (0+4),

8. Slovinsko +1:44,3 (0+8),

9. Bielorusko +2:25,4 (0+9),

10. Rakúsko +2:31,1 (1+6), ...

17. SLOVENSKO (Michal Šima, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Matej Baloga) +5:37,9 (2+12)



Poradie SP v štafetách (5 zo 6):

1. Nórsko 228,

2. Švédsko 204,

3. Francúzsko 201,

4. RBÚ 182,

5. Nemecko 179,

6. Taliansko 166, ...

15. SLOVENSKO 106

Pokljuka 20. februára (TASR) - Nórski biatlonisti si vybojovali zlato v sobotňajších štafetách na 52. majstrovstvách sveta v slovinskej Pokljuke. Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö a Vetle Sjaastad Christiansen zvládli trať za 1:12:27,4 hodiny. Švédi Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma a Sebastian Samuelsson zaostali o 33,1 s, tretí skončili športovci pod hlavičkou Ruskej biatlonovej únie (RBÚ) Said Chalili, Matvej Jelisejev, Alexander Loginov a Eduard Latypov (+50,9 s). Slováci Michal Šima, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Matej Baloga obsadili 17. miesto.Favorizovaní Nóri zvíťazili v podstate systémom štart - cieľ. Laegreid sa hneď v úvode dostal na čelo, po ležke, keď raz dobíjal, síce klesol na tretiu pozíciu, no len na pár sekúnd a Tarjeiovi Böemu odovzdal štafetu s náskokom vyše 20 s pred prenasledovateľmi. Za nimi išli Bielorusi, Francúzi, Taliani a Švajčiari. Pravdepodobne zdravotné problémy mal Erik Lesser a Nemecko sa prepadlo až na 20. miesto. Slováci poslali na prvý úsek Šimu, ktorý na stojke raz dobil a odovzdal na 14. mieste so stratou 53,4 s. T. Bö sa držal na druhom úseku na čele, no na stojke musel trikrát dobíjať a jeho náskok sa scvrkol, keď odovzdal dvanásť sekúnd pred Talianom Lukasom Hoferom. Hasilla potreboval na oboch položkách náhradný náboj, ale 14. miesto udržal.Na treťom úseku si počínal suverénne Johannes Thingnes Bö, ktorý využil aj veľké zaváhanie Tommasa Giacomela na stojke. Talian musel na trestné kolo a prepadol sa na 4. miesto. Lídra celkového poradia sa tak snažili stíhať Ukrajinec Arťom Pryma a Rus Alexander Loginov, no s veľkou stratou. Bartko nezvládol na treťom úseku streľbu. Na oboch položkách trikrát dobíjal, no na stojke to nepomohlo, musel na dve trestné kolá a prepadol sa na 18. miesto. J. T. Bö stihol cestou na tretiu výmenu predbehnúť o kolo kórejskú i litovskú štafetu a Christiansenovi odovzdal s obrovským náskokom 48,7 sekúnd pred Ukrajinou. Nórsky finišman svoju úlohu bez problémov zvládol a doviedol svoju krajinu ku zlatým medailám. O tie zvyšné dve bojovali Ukrajinci, Rusi, Francúzi, Švédi a Taliani. Záverečné položky zvládli najlepšie Eduard Latypov z tímu RBU a Sebastian Samuelsson, bežecky bol rýchlejší Švéd a získal striebro. Zo Slovákov išiel na poslednom úseku Baloga, ktorý dobíjal raz na ležke, dvakrát na stojke a finišoval na 17. mieste s mankom 5:37,9 min.povedal pre stránku Slovenského biatlonu Michal Šima.Šampionát v Pokljuka vyvrcholí v nedeľu pretekmi s hromadným štartom, v ktorých Slovensko nemá zastúpenie.