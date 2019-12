Biatlon: Fialková obsadila na stíhacích pretekoch desiate miesto

Le Le Le Grand Bornard 21. decembra (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Fialková obsadila 10. miesto v sobotňajších stíhacích pretekoch na 10 km v rámci 3. kola pretekov Svetového pohára vo francúzskom Le Grand Bornard. Obsadila tak identickú pozíciu ako v piatkovom šprinte. Za víťaznou Tiril Eckhoffovou z Nórska zaostala o 1:45,8 minúty.



Najlepšiu slovenskú biatlonistku obral o lepší výsledok aj fakt, že po tretej streľbe zamierila na trestný okruh, hoci zastrieľala čisto. Celkovo si pripísala dve chyby, po jednej na každej stojke. Druhá slovenská reprezentantka Ivona Fialková obsadila 42. miesto s odstupom 3:49,6 s. Oproti šprintu si vylepšila pozíciu o 14 miest, keď štyrikrát na strelnici minula terč, z toho trikrát na tretej položke. "Pri odchode zo strelnice som sa omylom pozrela na terč päť a nie šestku, kde som strieľala. Chcem sa ospravedlniť svojmu tímu, fanúšikom aj môjmu múdrejšiemu ja. Veľmi ma to mrzí, stalo sa mi to prvýkrát. Verím, že zajtra v pretekoch s hromadným štartom sa na to zabudne," povedala pre RTVS Paulína Fialková.



Víťazka Eckhoffová vyhrala pomerne pohodlným spôsobom. Pred druhou krajankou Ingrid Tandrevoldovou mala náskok 38,1 s a pred treťou Švajčiarkou Linou Häckiovou 46 sekúnd.



Vyrovnanosť výkonov v tejto sezóne posunul do čela celkovej klasifikácie v sobotu druhú Tandrevoldovú. V nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom si oblečie žltý dres, hoci ešte nikdy v kariére netriumfovala. Doteraz vedúcej Talianke Dorothee Wiererovej nestačil ani posun z 22. priečky na štarte na štvrtú, za Nórkou zaostáva o tri body.







výsledky - stíhacie preteky žien (10 km):



1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 29:41,6 min (2 trestné okruhy), 2. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) +38,1 s (2), 3. Lena Häckiová (Švajč.) +46,0 (2), 4. Dorothea Wiererová (Tal.) +58,5 (1), 5. Justine Braisazová (Fr.) +1:02,8 (4), 6. Denise Herrmannová (Nem.) +1:10,8 (4), 7. Franziska Preussová (Nem.) +1:16,4 (1), 8. Iryna Kriuková (Biel.) +1:28,0 (1), 9. Julia Simonová (Fr.) +1:39,1 (4), 10. Paulína FIALKOVÁ (SR) +1:45,8 (2),... 42. Ivona FIALKOVÁ (SR) +3:49,6 (4)







celkové poradie SP (po 6 z 24 pretekov):



1. Tandrevoldová 253 bodov, 2. Wiererová 250, 3. Eckhoffová 227, 4. Braisazová 213, 5. Simonová 189, 6. Häckiová 183, ... 10. P. FIALKOVÁ 145, 54. I. FIALKOVÁ 24







poradie SP v stíhacích pretekoch (po 2 zo 6 pretekov):



1. Eckhoffová 120, 2. Tandrevoldová 102, 3. Braisazová 83, 4. Wiererová 75, 5. P. FIALKOVÁ 71, 6. Häckiová 60