Biatlon: Preteky v Nemecku nie sú napriek vysokým teplotám v ohrození

Ruhpolding 9. januára (TASR) - Napriek teplému počasiu nie sú blížiace sa biatlonové preteky v Nemecku v ohrození. Medzinárodná biatlonová únia (IBU) v pondelok potvrdila, že 5. kolo Svetového pohára v Ruhpoldingu (11.-15. januára) sa uskutoční podľa plánu. To isté platí aj pre majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať 8.-19. februára v inom nemeckom stredisku Oberhofe.



Jarné teploty a úbytok snehu spôsobujú problémy organizátorom zimných športov. Vníma to aj olympijská šampiónka Denise Herrmannová-Wicková, ktorá by na domácich tratiach chcela zabojovať o titul majsterky sveta. "Moje srdca krváca, keď vidím, ako sa príroda zobúdza už teraz," citovala 34-ročnú Nemku agentúra DPA.