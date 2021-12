Biatlon: Samuelsson vyhral aj druhý šprint sezóny

Östersund 2. decembra (TASR) - Švédsky biatlonista Sebastian Samuelsson zvíťazil aj v druhom šprinte nového ročníka Svetového pohára. Rovnako ako v nedeľu aj vo štvrtok bol v domácom Östersunde najrýchlejší a s jednou chybou mal v cieli náskok pred druhým Francúzom Emilienom Jacquelinom 18 sekúnd. Tretí skončil jeho krajan Quentin Fillon Maillet (+21,5 s).



Večerný šprint v Östersunde sa išiel v mrazivých teplotách, ktoré klesli pod -13 stupňov. Ako prvý vyštartoval na trať Jacquelin, ležku zvládol bez chyby, na stojke síce minul jeden terč, no rýchlym behom stanovil najlepší čase 23:16,7 minúty. Ten sa dlho nepodarilo nikomu prekonať. Nedokázali to ani biatlonisti, ktorí strieľali bezchybne. Na druhé miesto sa priebežne dostal Rus Jevgenij Latypov, za ním bol tretí Talian Lukas Hofer. Johannes Thingnes Bö spravil jednu chybu na ležke a prišiel o pódium, keďže ešte nemá takú bežeckú formu ako vlani. Jeden terč na prvej položke nesklopil ani Samuelsson, ale na druhú prišiel s rezervou, trafil všetkých päť terčov a do posledného kola vyrazil s náskokom 3,1 sekundy pred lídrom Jacquelinom. Víťaz šprintu v prvom kole ukázal opäť parádny beh, už na medzičase zdvihol náskok nad desať sekúnd a v cieli bol o 18 rýchlejší ako Francúz. Tretie miesto držal Latypov.



Z ďalších pretekárov bojovali o pódium ešte Nóri Tarjei Bö, druhý z úvodného šprintu Vetle Sjastad Christiansen (obaja 1 tr. okruh) i čistý Sturla Holm Laegreid, no ani jednému sa to nepodarilo. Rusa zosadil až Fillon Maillet, ktorý mal dokonca našliapnuté na víťazstvo, no netrafil posledný desiaty terč. Do cieľa prišiel s mankom 21,5 s na Samuelssona. V Top 10 skončili štyria Nóri.



Z trojice Slovákov skončil najlepšie Tomáš Sklenárik, ktorý obsadil si jednou chybou na ležke 82. miesto so stratou 2:50,6 min. Michal Šima a Tomáš Hasilla mali bilanciu zhodne 1+2 a skončili na 91. (+3:04,9) respektíve 98. priečke (+3:15,7).