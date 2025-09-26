< sekcia Šport
Simonová sa postaví pred súd, čelí obvineniam z krádeže
Autor TASR
Paríž 26. septembra (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová sa postaví 24. októbra pred trestný súd v Albertville pre obvinenia z krádeže a podvodu.
Podľa agentúry DPA mala desaťnásobná majsterka sveta v roku 2022 použiť kreditné karty svojej reprezentačnej kolegyne Justine Braisazovej-Bouchetovej a ďalšieho člena tímu na online nákupy. Obvinenia sa objavili už v septembri 2022 po sústredení v Nórsku, pričom Braisazová-Bouchetová podala žadlobu v roku 2023.
Simonová, ktorá vinu odmieta a tvrdí, že sama sa stala obeťou krádeže identity, bola minulý rok dočasne vylúčená zo spoločnej prípravy a chvíľu strávila aj vo väzbe. Francúzska lyžiarska federácia oznámila, že o prípadných sankciách rozhodne až po verdikte súdu. Simonová pritom patrí medzi favorizované biatlonistky smerom k februárovým ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
