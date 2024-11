VIDEO: Bátovská Fialková sa vracia v skvelej forme, pribudol Ischakov

Banská Bystrica 25. novembra (TASR) - Na blížiace sa prvé kolo Svetového pohára v biatlone vo fínskom Kontiolahti vyšle Slovensko osem pretekárov. Podujatie odštartuje štafetovými pretekmi v sobotu 30. novembra. V nominácii chýba Anastasia Kuzminová, ktorá na úvod sezóny uprednostnila preteky Pohára IBU. Po materskej dovolenke sa vracia Paulína Bátovská Fialková, ktorá počas leta získala titul majsterky sveta v letnom biatlone v superšprinte. V nominácii ju doplnia Ema Kapustová a sestry Mária so Zuzanou Remeňovou.



"Mám za sebou veľmi vydarenú letnú prípravu, ktorá bola zavŕšená titulom majsterky sveta v letnom biatlone. Nečakala som takýto rýchly a úspešný návrat po materskej dovolenke. Trošku ma trápili jesenné choroby, ale už je všetko v poriadku a nastúpim do zimnej sezóny v plnej sile. Testovacie výsledky sú na najvyššej možnej úrovni, takže sa už teším na zápolenia vo Svetovom pohári a takisto na konkurentky, rada sa s nimi porovnám. Teší ma, že zatiaľ aj dobre strieľam. Mám chuť do pretekania a pevne verím, že sa dostanem do pôvodnej výkonnosti, teda širšej svetovej špičky a odtiaľ je už ľahšia pozícia vystreliť do prvej desiatky či na pódium. Chcela by som tam stáť, ale to chce každý," uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii v sídle Slovenského zväzu biatlonu (SZB) v Banskej Bystrici. Paulína Bátovská Fialková sa vyjadrila aj k opätovnému návratu kondičného trénera Martina Bajčičáka do jej tímu: "Teším sa, že je opäť pri mne. Medzi nami bola vždy dobrá chémia, ide to s ním výborne. Nadviazali sme na to, čo predtým. Zaviedol nejaké nové tréningové prvky, ale nie sú to diametrálne odlišné tréningy. Vrátili sme sa do objemu, ktorý som robila predtým."







Prvú oficiálnu sezónu medzi dospelými absolvuje vo Svetovom pohári (SP) iba 21-ročná Ema Kapustová. Prechádza z juniorskej kategórii, v ktorej dosiahla výrazné úspechy. Príprava jej však nevyšla podľa predstáv, čo na tlačovej konferencii netajila: "Odštartovala som ju dobre, ale v jej polovici prišli zdravotné problémy, ktoré mi to skomplikovali. Spravila som všetko, aby som bola na zimu pripravená. Pocity sú celkom dobré. Teším sa na prvú ozajstnú seniorskú sezónu, v ktorej by som chcela bodovať vo Svetovom pohári. Urobím všetko pre to, aby sa to podarilo. Som rada, že sa vrátila Paula, lebo konkurencia vždy ťahá športovca dopredu. Ja som súťaživý typ, takže tento fakt vnímam ako hnací motor."



V mužskej nominácii na preteky v Kontiolahti je štvorica v zložení Jakub Borguľa, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek a Matej Badáň. Pokým medzi ženami môžu štartovať v individuálnych pretekoch tri slovenské pretekárky, medzi mužmi iba dvaja. "Máme za sebou kvalitnú prípravu. Prebehla podľa plánu a myslím si, že pretekári sú dobre pripravení na nadchádzajúcu sezónu. Nominácia na Kontiolahti odzrkadľuje výkonnosť. V prípade Nasti Kuzminovej sa jej tím rozhodol pre štart v IBU pohári. Ak tam Nasťa dobre zabehne, bude predmetom nominácie na ďalšie kolá SP," prezradil prezident SZB Peter Vozár a vyjadril sa aj k novému, pôvodne ruskému pretekárovi, iba 21-ročnému Arturovi Ischakovi, ktorý získal slovenské občianstvo po štúdii na UMB v Banskej Bystrici: "Artur sa tri roky pripravoval pod vedením slovenských trénerov. Pevne verím, že môže byť silným pilierom tímu, možno na úrovni, kde je dnes Jakub Borguľa."



Ischakov si musí podľa medzinárodných pravidiel vybojovať nomináciu na Svetový pohár dobrým výsledkom v IBU pohári, preto ešte nemohol odcestovať do fínskeho Kontiolahti. "Chceme zvýšiť kvóty na olympiádu pre individuálne preteky, u žien z troch na štyri a u mužov z dvoch na troch. Sústrediť sa budeme na single štafety. Ženská štafeta by mala byť na olympiáde v roku 2026 a pokúsime sa o zázrak nominovať sa aj s mužskou štafetou. Chceme byť svetlým príkladom, aby sme mali na najbližšej olympiáde minimálne šesť športovcov, ideálne osem," dodal Vozár.







Slovenskému zväzu biatlonu pribudli pred nastávajúcou sezónou ďalší reklamní partneri. Novým generálnym partnerom sa stala štátna spoločnosť Tipos.