Bö vyhral šprint v Kontiolahti, malý glóbus pre Fourcada

Svetový pohár vo fínskom Kontiolahti:



Šprint mužov (10 km):

1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 22:27,8 min. (0 trestných okruhov)

2. Martin Fourcade (Fr.) +21,1 s (0)

3. Emilien Jacquelin (Fr.) +22,3 (0)

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +30,6 (0)

5. Tarjei Bö (Nór.) +34,0 (0)

6. Benedikt Doll (Nem.) +34,1 (1),

7. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +39,7 (0)

8. Simon Desthieux (Fr.) +40,8 (0)

9. Arnd Peiffer (Nem.) +48,4 (0)

10. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +51,9 (0

...

63. Šimon Bartko (SR) +2:29,0 (2)

84. Michal ŠIMA +3:11,4 (3)

97. Matej BALOGA +4:29,3 (3)



Celkové poradie v SP (po 20 z 21 pretekov):

1. Fourcade 880 bodov

2. J. T. Bö 870

3. Maillet 814

4. T. Bö (Nór.) 730

5. Jacquelin 680

6. Desthieux 664

...

61. OTČENÁŠ 47



Konečné poradie v šprinte (po 8 pretekoch):

1. Fourcade 360

2. Fillon Maillet 324

3. J. T. Bö 323

4. T. Bö 307

5. Desthieux 284

6. Loginow (Rus.) 274

...

55. OTČENÁŠ 28

Kontiolahti 12. marca (TASR) – Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö vyhral posledný šprint sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Kontiolahti triumfoval po bezchybnej streľbe o 21,1 sekundy pred taktiež "čistým" Francúzom Martinom Fourcadom a o ďalšiu 1,2 sekundy pred ďalším Francúzom Emilienom Jacquelinom. Bö si pripísal desiaty triumf v sezóne.Martin Forcade sa stal držiteľom malého krištáľového glóbusu za šprint, keď mal v konečnom poradí náskok 36 bodov na svojho krajana Quentina Fillona Mailleta. Francúz je naďalej aj v žltom drese pre najlepšieho pretekára celkového poradia SP, no pred poslednými individuálnymi pretekmi, sobotňajšou stíhačkou, má lepšiu pozíciu Nór.Z bodového zisku sa totiž odpočítajú dva najhoršie výsledky a vo virtuálnom poradí tak má Bö aktuálne 19-bodový náskok. Z rodinných dôvodov vynechal všetky preteky v januári a "škrtá" menej bodov ako Fourcade. Posledné kolo Svetového pohára, ktoré bolo naplánované do nórskeho Osla, zrušili vo štvrtok pre hrozbu šírenia koronavírusu.Z trojice Slovákov si vo štvrtok najlepšie počínal Šimon Bartko, ktorý obsadil 63. miesto a rovnako ako 84. Michal Šima a 97. Matej Baloga sa nekvalifikoval do sobotňajších stíhacích pretekov.