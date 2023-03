Christiansen má glóbus za vytrvalostné preteky, vyhral Doll

8. kolo SP v Östersunde - vytrvalostné preteky mužov na 20 km:



1. Benedikt Doll (Nem.) 48:43,4 min (0)

2. Tommaso Giacomel (Tal.) +1:09,1 min (1)

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) +1:11,5 (1)

4. Philipp Nawrath +1:51,4 (2)

5. Roman Rees (obaja Nem.) +2:02,1 (1)

6. Eric Perrot (Fr.) +2:07,8 (1)

7. Sebastian Stalder (Švaj.) +2:23,1 (1)

8. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +2:28,9 (2)

9. Simon Eder (Rak.) +2:32,0 (1)

10. Aleksander Fjeld Andersen (Nór.) +2:33,8 (1)

... 55. Michal ŠIMA (SR) +6:39,4 (1)





celkové poradie SP (17 z 21):



1. Johannes Thingnes Bö 1319 b

2. Sturla Holm Laegreid 920

3. Christiansen (všetci Nór.) 742

4. Doll 624

5. Ponsiluoma 601

6. Tarjei Bö (Nór.) 598





konečné poradie vytrvalostných pretekov (po 3):



1. Christiansen 171 b

2. Doll 151

3. Ponsiluoma 132

4. Rees 123

5. Giacomel 120

6. Niklas Hartweg (Švaj.) 120

Östersund 9. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Vetle Sjastad Christiansen získal malý glóbus vo vytrvalostnej súťaži Svetového pohára. Zaistil si ho tretím miestom (+1:11,5 min) v záverečných pretekoch tejto disciplíny vo švédskom Östersunde. Z triumfu sa tešili Nemec Benedikt Doll, ktorý ako jediný neminul ani jeden terč a do cieľa prišiel v čase 48:43,4 hodiny. Druhý skončil Talian Tommaso Giacomel s mankom 1:09,1 min. Vo štvrtok neštartoval už istý víťaz celkového poradia Johannes Thingnes Bö z Nórska, doterajšieho lídra disciplíny, jeho brata Tarjeia a ich krajana Sturlu Holma Laegreida zastavili pozitívne testy na koronavírus. Jediný Slovák na štarte Michal Šima obsadil s jednou chybou 55. miesto.J. T. Bö sa stal v predstihu štvrtýkrát v kariére celkovým víťazom SP po tom, ako druhý muž priebežného poradia Laegreid musel vynechať preteky a stratil aj teoretickú šancu na to, aby svojho krajana predstihol. Laegreid sa nakazil ešte pred podujatím v Novom Městě na Moravě a na Vysočine neštartoval. Dvadsaťdeväťročný Bö, ktorý na MS v Oberhofe získal päť zlatých medailí, má na čele poradia pred krajanom 399-bodový náskok, pričom jeden biatlonista ich môže získať maximálne už len 360.Bö pred štvrtkom viedol poradie disciplíny o osem bodov pred Christiansenom, tretí Niklas Hartweg strácal 14, štvrtý Martin Ponsiluoma 21 a šiesty Nemec Roman Rees 41 bodov. Švéd minul jeden terč na úvodnej ležke, Nór naopak na stojke a po dvoch položkách sa pohybovali v najlepšej desiatke. Švajčiar Hartweg spravil tiež iba jednu chybu, no na bežkách bol takmer o minútu pomalší ako jeho súperi. Christiansen zvládol s nulou tretiu položku a na vedúceho Dolla strácal 49,6 sekúnd. Rees bol po troch streľbách bezchybný a o deväť sekúnd pred Nórom. Ponsiluoma minul ďalší terč a z boja o glóbus vypadol.Christiansen si dal na záverečnej položke načas, ale sklopil všetky terče a mal istotu, že v poradí disciplíny skončí pred svojimi súpermi. Rees minul jeden terč, ale bol takmer o minútu pomalší. Pre víťazstvo si nakoniec prišiel Doll, ktorý ako jediný sklopil všetkých 20 terčov, Christiansen obsadil tretie miesto a prvýkrát v kariére získal malý glóbus. Rees finišoval piaty. Druhý v poradí disciplíny nakoniec skončil víťazný Doll s mankom 20 bodov na Christiansena, tretí je Ponsiluoma.Šima sa po dvoch nulách pohyboval okolo prvej štyridsiatky, na tretej položke prišla prvá chyba a mierne sa prepadol, záverečnú stojku zvládol bez zaváhania, na súperov však nestačil bežecky a tak nakoniec obsadil až 55. miesto s mankom 6:39,4 minúty na víťaza.Po voľnom piatku sú v sobotu na programe štafety žien (14.00 h) i mužov (16.30 h).