Člen bulharského tímu porušil karanténne pravidlá

Kontiolahti 5. decembra (TASR) – Nemenovaný člen bulharského tímu porušil počas podujatia Svetového pohára biatlonistov vo fínskom Kontiolahti prísne karanténne pravidlá. Od Medzinárodnej biatlonovej únie preto dostal zákaz účasti na všetkých podujatiach do konca januára a bulharská výprava musí navyše zaplatiť pokutu.



Člen bulharského tímu mal prísť do nepovoleného kontaktu s dvoma kolegami z reprezentačného tímu, hoci tí boli v karanténe pre pozitívny výsledok testu na koronavírus. Informovala o tom agentúra APA.



Pre pozitívne testy v tíme nemôžu v Kontiolahti štartovať slovenské reprezentantky Paulína a Ivona Fialkové, predstaviť by sa mali až v treťom kole SP na budúci týždeň v Hochfilzene.