Biatlon-SP: Desthieux vyhral šprint, Bartko bodoval na 40. mieste

Nové Město na Moravě 6. marca (TASR) - Francúzsky biatlonista Simon Desthieux triumfoval v sobotnom šprinte na 10 km v rámci 8. kola Svetového pohára. V českom Novom Měste na Moravě predviedol čistú streľbu a zvíťazil s náskokom 2,4 sekundy pred Švédom Sebastianom Samuelssonom. Tretí skončil Nemec Arnd Peiffer (+4,4). Z trojice slovenských reprezentantov dosiahol najlepšie umiestenie Šimon Bartko, ktorý minul jediný terč a obsadil 40. priečku so stratou 1:30,9 minúty na víťaza. Pripísal si tak prvý bod do hodnotenia SP a predstaví sa v nedeľnej stíhačke. Michal Šima skončil na 70. mieste (+2:20,9), Tomáš Hasilla bol 85. (+2:47,5).



Strieborný medailista z MS Desthieux slávil premiérové víťazstvo v prestížnom seriáli. Všetci traja muži na pódiu vybielili všetkých desať terčov, tesné odstupy medzi nimi sľubujú dramatický boj v stíhačke. Líder SP Johannes Thingnes Bö vypadol z hry o víťazstvo po tom, čo po prvej streľbe absolvoval jedno trestné kolo a na druhej položke zaváhal až dvakrát. Nórsky reprezentant napokon finišoval na 11. mieste. Nedarilo sa ani majstrovi sveta Martinovi Ponsiluomovi zo Švédska, ktorý skončil dvadsiaty s jednou chybou na strelnici.



Najlepšiu streľbu spomedzi Slovákov predviedol Bartko. Už po prvej streľbe mal našliapnuté na nádejný výsledok, keď v ľahu sklopil všetky terče. Na druhej položke raz zaváhal, stále si však držal šancu postúpiť do stíhačky. Do cieľa napokon dorazil na 40. mieste a dosiahol najlepší výsledok v kariére. Šima minul už na ležke a jednu chybu mal aj na druhej streleckej položke, nedarilo sa mu ani bežecky, výsledkom bolo 70. miesto. Tomáš Hasilla (2+1) spravil ešte o jednu chybu viac a skončil na 85. priečke.