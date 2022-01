Doll po vížazstve v Anterselve: Som šťastný, že sa mi to dnes podarilo

Svetový pohár v talianskej Anterselve



muži - preteky s hromadným štartom (15 km):

1. Benedikt Doll (Nem.) 37:14,9 min. (1 trestné kolo),

2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +31,3 s (3),

3. Sturla Holm Lägreid (Nór.) +1:28,8 min (3),

4. Antonin Guigonnat (Fr.) +1:34,7 (2),

5. Sivert Guttorm Bakken (Nór.) +1:35,2 (3),

6. Tero Seppälä (Fín.) +1:42,1 (3),

7. Michal Krčmář (ČR) +1:54,1 (1),

8. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +1:55,5 (6),

9. Lukas Hofer (Tal.) +1:56,4 (4),

10. Anton Babikov (Rus.) +1:58,7 (4)



Poradie v SP (po 15 z 22 pretekov):

1. Fillon Maillet 636 b.,

2. Emilien Jacquelin (Fr.) 501,

3. Tarjei Bö (Nór.) 486,

4. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 484,

5. J. T. Bö 440,

6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) 434



Poradie v pretekoch s hromadným štartom (po 2 zo 4 pretekov):

1. Doll 96 b.,

2. Fillon Maillet (Fr.) 88,

3. T. Bö 76

Anterselva 22. januára (TASR) - Víťazom sobotných pretekov s hromadným štartom v rámci 7. kola Svetového pohára v talianskej Anterselve sa stal nemecký biatlonista Benedikt Doll. Druhý skončil s odstupom 31,3 s Nór Johannes Thingnes Bö, tretí dobehol ďalší Nór Sturla Holm Lägreid s mankom 1:28,8 min. Slováci sa do pretekov nekvalifikovali.Doll sa dostal na čelo pretekov po poslednej štvrtej streľbe, na ktorej neminul ani raz a predstihol Böa. Celkovo netrafil na štyroch položkách iba jeden terč. Bö sa pohyboval na čele osamotený od druhej streľby, no musel odbehnúť o dva trestné okruhy viac ako Nemec a na záverečnom okruhu sa mu už nedokázal priblížiť.Tridsaťjedenročný Nemec si pripísal tretie individuálne prvenstvo v kariére, prvé v pretekoch so štyrmi položkami. Doteraz dvakrát vyhral šprint. V sezóne dosiahol druhé pódiové umiestnenie po 2. priečke v šprinte v Ruhpoldingu.tešil sa podľa ARD Doll, ktorý si predchádzajúci triumf pripísal v Le Grand-Bornand v decembri 2019.Žltý dres pre najlepšieho biatlonistu sezóny si udržal Quentin Fillon Maillet, ktorý prišiel do cieľa na 8. priečke. Do čela poradia disciplíny sa posunul Doll.