Biatlon: Dvaja Bulhari mali pozitívny test na COVID-19

Kontiolahti 29. novembra (TASR) – Dvaja členovia bulharskej biatlonovej reprezentácie mali počas pretekov Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti pozitívny test na nový koronavírus. V nedeľu o tom informovala Medzinárodná biatlonová únia s tým, že neuviedla mená a nešpecifikovala ani pohlavie športovcov. Fínske úrady nariadili, aby obaja nakazení putovali do karantény.



Nejde o prvý prípad výskytu COVID-19 na tomto biatlonovom podujatí. Ruská biatlonová asociácia v sobotu informovala, že pozitívny test mal tréner ženského tímu Michail Šašilov a on aj jeho asistent, ktorý s ním bol na izbe, putovali do izolácie.



Pre pozitívne testy v tíme nemôžu na úvodných pretekoch sezóny štartovať ani slovenské reprezentantky Paulína a Ivona Fialkové. Identické problémy riešili aj reprezentácie Talianska, Poľska, Francúzska, Lotyšska, Rumunska a Moldavska. Svetový pohár v biatlone odštartoval v sobotu.