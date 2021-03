Eckhoffová vyhrala šprint v Novom Mestě

Šprint na 7,5 km:



1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 18:48,4 min (1 tr. kolo)

2. Julija Džimová (Ukr.) +9,3 s (0)

3. Lisa Vittozziová (Tal.) +15,0 (0)

4. Džinara Alimbekavová (Bel.) +16,1 (0)

5. Dorothea Wiererová (Tal.) +16,3 (1)

6. Ingrid Landmarková Tandrevoldová +17,4 (0)

7. Marte Olsbuová Röiselandová (obe Nór.) +18,5 (2)

8. Franziska Preussová (Nem.) +25,1 (1)

9. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +28,7 (1)

10. Denise Herrmannová (Nem.) +29,1 (1)

...

25. Paulína FIALKOVÁ +1:13,0 min (2)

...

45. Ivona FIALKOVÁ +1:47,8 (3)

...

88. Mária REMEŇOVÁ (všetky SR) +3:02,8 (3)



Celkové poradie SP (po 20 z 26 pretekov):



1. Eckhoffová 863 b

2. Olsbuová Röiselandová 795

3. Hanna Öbergová (Švéd.) 770

4. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 682

5. Wiererová 679

6. Preussová (Haag) 672

...

61. P. FIALKOVÁ 44

...

79. I. FIALKOVÁ 13



Celkové poradie SP v šprinte:

1. Eckhoffová 388 b

2. Olsbuová Röiselandová 302

3. Öbergová 291

4. Anais Chevalierová-Bouchetová (Fr.) 263

5. Preussová 249

6. Alimbekavová 220

...

50. P. FIALKOVÁ 44

...

71. I. FIALKOVÁ 13



Nové Město na Moravě 6. marca (TASR) - Nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová zvíťazila v sobotnom šprinte na podujatí Svetového pohára v českom Novom Měste na Moravě. Druhá bola Ukrajinka Julija Džimová s mankom 9 sekúnd, tretie miesto obsadila Talianka Lisa Vittoziová (+15). Spomedzi slovenských reprezentantiek dosiahla najlepší výsledok Paulína Fialková, ktorá bola 25. so stratou 1:13,0 min. Jej sestra Ivona obsadila 45. priečku (+1:47,8) a obe sa kvalifikovali do nedeľných stíhacích pretekov. Mária Remeňová v premiérových individuálnych pretekoch SP skončila 88., keď zaostala za víťazkou o 3:02,8 min.Paulína Fialková mala po prvej streľbe našliapnuté na výborný výsledok, keď v ľahu sklopila všetky terče a po 3,4 kilometroch figurovala na treťom mieste. Stoju začala tiež dobre a úvodné tri terčíky trafila, potom však dvakrát zaváhala. Jej sestra Ivona raz minula už na ležke, na stojke pridala ďalšie dva trestné okruhy. Najmladšia spomedzi Sloveniek Remeňová na ležke predviedla čistú streľbu a tiež mohla pomýšľať na dobré umiestnenie, no stojka jej nevyšla a musela na tri trestné kolá.Eckhoffová ako jediná z prvej štvorky musela absolvovať trestné kolo, keď netrafila jednu položku na ležke, vďaka špičkovému behu však nedala súperkám šancu. Nórka je na čele celkového poradia SP s 863 bodmi. Paulína Fialková figuruje na 61. priečke so 44 bodmi, Ivona Fialková je 79.